López Obrador exige a Mejía no usar su nombre

Ricardo Mejía Berdeja, candidato del PT a la gubernatura de Coahuila, rechazó que en su campaña, volantes y espectaculares se utilice la imagen del presidente de la República, esto luego del mensaje que enviara el mandatario en su conferencia matutina donde mencionó lo anterior.

El aspirante manifestó su respeto al presidente Andrés Manuel López Obrador y a las instituciones, pero aclaró que en su propaganda no se recurre a esto. Reconoció que pudieran existir fotografías donde aparecen juntos, las cuáles circulan en las redes sociales, pero insistió en que durante la campaña no se ha utilizado su nombre.

"Yo estoy defendiendo Coahuila, yo estoy defendiendo causas de los coahuilenses y desde luego que no meteré, como no debe meterlo nadie, al líder de las instituciones nacionales, el presidente de la República, en un tema electoral, eso no solamente impacta en la equidad de la contienda sino también en la propia Constitución y las leyes electorales", expresó.

Reiteró que su lucha es contra el "moreirato corrupto" y sus propuestas son meter a la cárcel a los gobernadores que saquearon al estado.

Ayer por la mañana, el presidente pidió a Mejía Berdeja que no utilizara su nombre en su campaña, afirmando que no tenía relación con él y que le parecía "un acto de deshonestidad". López Obrador hizo un llamado a respetar las encuestas de Morena para la elección de candidatos e indicó que no ha inclinado la balanza en favor de nadie ni lo va a hacer, pues aseguró que no tenía candidatos favoritos.

Tras ser cuestionado sobre lo anterior, el exsubsecretario de Seguridad Pública en el gobierno federal envió un mensaje a sus seguidores en redes sociales, donde rechazó que en su propaganda se recurra a la imagen del presidente y reiteró que su lucha es contra Rubén y Humberto Moreira.

Aseguró que él reivindica el legado de coahuilenses que han hecho historia como Miguel Ramos Arizpe, Ignacio Zaragoza, Francisco I. Madero y Venustiano Carranza, con un legado de rebeldía y lucha, para recuperar el estado.

Dijo que la contienda presidencial del 2024 ha tomado también a Coahuila de "rehén", pero indicó que eso es un tema del próximo año y que hoy se debe tomar el tema electoral de la entidad.

El mandatario consideró deshonesto y manipulador que el ex subsecretario de Seguridad Pública pida el voto a su favor presumiendo una supuesta relación de cercanía que ya no existe.

"Yo no tengo relación con Ricardo Mejía, no tengo relación. Aquí estaba con nosotros y se fue sin decir adiós. Y no quiero que se use mi nombre porque yo no tengo relación con él, así de claro", soltó.

"Se me hace un acto de deshonestidad el estar utilizando mi nombre para una campaña, cuando no tengo yo relación. Yo apoyo a los que ganan las encuestas, lo demás es manipulación y se me hace deshonesto".

En conferencia, López Obrador fue cuestionado sobre la propaganda electoral del PT, que circula en Coahuila, en la que Mejía aparece junto a él.

En respuesta, el tabasqueño sostuvo que la actitud del candidato petista es inmoral, porque miente y trata de engañar a los electores, haciéndoles creer que es un candidato cercano a la Presidencia.

"'O sea, 'no gano la encuesta, me voy con otro partido, pero sí soy el candidato de Andrés Manuel'. No, eso es un acto de deshonestidad y es engañar a la gente. ¿Cómo voy a estar yo apoyando a alguien que pone por delante su interés personal y no está pensando en el interés general?", cuestionó.

"Nosotros no luchamos por cargos, luchamos por ideales, por principios. 'Ah, no, es que yo quiero ser, es que a mí me toca y sea como sea, el fin justifica los medios'. No, eso es inmoral, no se puede llegar así, dejando trozos de dignidad en el camino, mintiendo. No, así no es. Y no engañar a la gente".

López Obrador defendió a las encuestas como método de elección de candidatos al interior de Morena y consideró que los aspirantes deben respetar los resultados.