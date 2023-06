Logran renuncia de docente con título falso

El secretario de Educación de Durango, José Guillermo Adame Calderón, informó que se logró la renuncia de un docente de La Laguna que estaba laborando en el sistema educativo estatal con un título y cédula profesional falsos. "Tenemos ya el primer caso que se dio de cédula falsa, ya logramos la renuncia de la persona, ya no es parte del sistema educativo, porque estaba ejerciendo con un título y una cédula falsa", comentó.

En abril de este año, el funcionario había alertado de este caso y dijo que se procedería jurídicamente por los delitos de falsificación y usurpación de profesión, aunque no se informó qué antigüedad tenía el maestro.

Esto forma parte del programa de reordenamiento de la SEED, en el que se considera la revisión de títulos y cédulas profesionales. Se considera el análisis de la documentación de unos 40 mil trabajadores y trabajadoras de la educación del estado.

En su reciente visita a Gómez Palacio, el secretario comentó que tienen la sospecha de que en esta región lagunera "hubo hace algunos años la emisión de títulos falsos", por lo que ya existe una línea de investigación fuerte para esclarecer dicha irregularidad.

Por otro lado, dijo que continúa el operativo en la Secretaría de Educación de Durango (SEED) para aclarar la situación de unas 3 mil 041 personas que no fueron ubicadas en sus centros de trabajo, en todo el estado. En la Comarca Lagunera, son alrededor de 297 trabajadores no localizados.

Indicó que hay hallazgos interesantes. "Tenemos alguna gente que pues, no sabemos cómo le hacía porque aún fallecida seguía cobrando. Tenemos algunas personas que ya pasaron de no ubicados, ahora sí a ponerles el mote de aviadores, porque no los encontramos en ningún lado", expuso.

Por su parte, el subsecretario de Educación en La Laguna, Fernando Ulises Adame de León, dijo que en esta región se han detectado tres cheques perdidos. "Que alguien cobró del sector oficial, cobraron cheques que no eran de ellos; se estaban cobrando en otra área, eran de personal, gente que se fue con licencia, con permiso sin goce de sueldo, le apareció su cheque y alguien lo cobró, ya están perfectamente ubicados, ya están las denuncias penales, ya hay una investigación en turno pero es una locura", expuso.

Mencionó que los cheques son por concepto de entre 20 y 50 mil pesos. Aclaró que algunos trabajadores fallecieron desde hace 20 años y algunas personas, ajenas a sus familias, seguían cobrando. Cabe hacer mención que en estos operativos, también se incluyen las investigaciones por la venta de plazas.