Localizan vehículo con el que raptaron a jóvenes en Zacatecas; sigue búsqueda

Después del mediodía de este martes, familiares de los 7 jóvenes que fueron privados de la libertad en la localidad de Malpaso, en el municipio de Villanueva, bloquearon los carriles de la carretera federal 54 para exigir que se intensifique la búsqueda y pronta localización de los adolescentes que siguen sin aparecer, cuyas edades oscilan entre los 14 y 18 años de edad.

En tanto que las autoridades han informado que derivado de los operativos realizados ayer, se localizó el vehículo en que los jóvenes fueron privados de la libertad.

Con cartulinas con diversas leyendas que dicen "Vivos se fueron, vivos los queremos", "Justicia", así como las fichas de búsqueda de los siete jovencitos que desde la madrugada del domingo se los llevaron de un domicilio cerca del Rancho El Potrerito, en la comunidad de Malpaso.

El bloqueo de la carretera fue a la altura de la Unidad Regional de Seguridad (Unirse), ubicada en Malpaso, cuyo lugar también es cercano al rancho, de donde desaparecieron los jóvenes.

Los familiares exigieron la presencia de las autoridades, al expresar que ya son tres días de angustia y desesperación por no saber nada del paradero de sus hijos, tras recordar que todos ellos son "jovencitos, menores de edad".

Otros más mencionaban que si fuera un hijo del gobernador o del fiscal: "ya estuvieran buscándolos por tierra, mar y cielo".

Hasta el lugar de la manifestación acudieron, por parte del gobierno estatal, Everardo Ramírez, titular de la Comisión de Atención de Personas Desaparecidas; el general Arturo Medina Mayoral, y Berenice Vázquez González, fiscal especializada de Derechos Humanos de la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas.

Sin embargo, los manifestantes exigían la presencia del fiscal y del gobernador y advertir que no querían promesas, sino resultados.

En entrevista con EL UNIVERSAL, algunos de los familiares de los jóvenes manifestaron que, aunque les han dicho que se está investigando, "mientras no sepamos dónde están ellos, para nosotros no hay avances. Cada minuto que pasa es vital, por eso nuestra desesperación, esto es ya un martirio, cada minuto que pasa solo imaginamos lo que pueden estar sufriendo nuestros hijos".

A los captores les suplican que liberen a sus hijos y que realmente no quieren nada contra ellos: "¡Sólo queremos que nos los entreguen, por el amor de Dios ya regrésenoslos!".

"Si ellos (las autoridades) no hacen nada, tomaré por mi cuenta el caso, si eso implica meterme en problemas no me importa, por mi hijo yo hago lo que sea. Si ellos no mueven a sus elementos yo soy capaz de ir a buscar a mi hijo y sus amigos", mencionaron los padres de uno de los desaparecidos.

Además, refieren que también han recibido llamadas de gente que les pide dinero para la supuesta entrega de sus hijos, pero ya no saben si es o no extorsión.

Avances del "Operativo Malpaso"

A través de un comunicado, las autoridades de la Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad dieron a conocer los avances de la búsqueda de los 7 jóvenes, en donde destaca que desde el domingo que se recibieron las denuncias presentadas por la privación de la libertad de 7 jóvenes, "la Fiscalía General de Justicia del Estado inició las acciones de búsqueda para su pronta localización".

Se menciona que los jóvenes que oscilan entre 14 y 18 años de edad fueron privados de su libertad por un grupo de hombres armados, quienes los extrajeron de un domicilio en el rancho conocido como El Potrerito que se ubica cerca de la Unirse de Malpaso.

Además de mencionar que se desplegó un operativo integrado por 12 Bases de Operaciones con una fuerza operativa de 300 elementos de varias corporaciones como Sedena, Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública del estado y de la Fiscalía Especializada para la Atención de Desaparición Forzada de Personas, quienes realizaron reconocimientos en la zona de Malpaso – Quemada- Villanueva – Tabasco, operativo que arrojó la localización del vehículo en que los jóvenes fueron privados de la libertad.

Se informa que este martes nuevamente se desplegó "el Operativo Malpaso para la búsqueda y/o localización de las personas privadas de la libertad con la participación de 9 servidores públicos de la Comisión Local de Búsqueda, de la Dirección General de Servicios Periciales 3 personas incluyendo un Arqueólogo Forense, el Titular de la Fiscalía Especializada en Desaparición con 4 Policías de Investigación, 8 Bases de Operación de la Secretaría de la Defensa Nacional, 2 Fuerzas de Reacción de la Guardia Nacional y 2 Fuerzas de Reacción de la Secretaría de Seguridad Pública, realizando recorridos en la zona de Villanueva y Jerez".