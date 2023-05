Localizan 'lugar de exterminio'

Un nuevo "lugar de exterminio" fue localizado en el municipio de Matamoros, luego de que grupo Vida y autoridades de la Fiscalía de Personas Desaparecidas del Estado de Coahuila, lograran recuperar cientos de fragmentos óseos, de los que se presume son humanos.

De acuerdo con Silvia Ortiz, fundadora de grupo Víctimas por sus Derechos en Acción (Vida), conformado por familiares de personas desaparecidas, es en la localidad de Andalucía en donde se trabajó desde el pasado viernes, y el que se continuará recorriendo durante las siguientes dos semanas e incluso por tiempo indefinido.

De acuerdo con Ortiz, tan sólo el viernes pasado se logró la recuperaron de 50 kilos de fragmentos, en su mayoría calcinados y solo algunos con posibilidad de obtener ADN para una posible identificación.

Y en un segundo día de trabajo, se habían recuperado cerca de 5 tinas de 20 litros cada una de fragmentos, tan sólo en la superficie de este lugar completamente llano y dentro de un cuadrante de un 1 x 1 metro.

"Lo que se levantó en la superficie, fueron extremidades, por decirlo así, no había cráneos, no costillas, no vértebras, lo que llamó la atención. Pero una compañera escarbó y había cráneos, como que están separados", comentó Ortiz.

Pese a las condiciones en las que se encontró a la mayoría, en algunos sí se podría sacar muestras de ADN. "Algunos todavía se salvan, muy pocos pero sí", comentó la también madre de la desaparecida Stephanie Sánchez- Viesca "Fanny".

Silvia Ortiz, detalló que este lugar fue producto de una investigación que se realizó por parte de la Fiscalía de Personas Desaparecidas.

"Fue el comandante, por medio de una investigación, y nos dijo, está este lugar, hay que trabajarlo, y fuimos", aclaró Ortiz, quien agregó que fue el mismo viernes que se les habló del lugar y de forma inmediata trabajaron en él.

PRIMER HALLAZGO

Recordar que desde el 2016, el grupo trabaja en la comunidad de Patrocinio, del municipio de San Pedro, sitio en donde se han encontrado miles de fragmentos óseos humanos.

Éste, fue considerado como el primer sitio de exterminio, dados los indicios que se encontraron en el lugar, ubicado a más de 40 minutos de Torreón.

Como se informó en el aniversario número 10 de la fundación del grupo, a lo largo de ese tiempo, se ha trabajado en 27 puntos de la región Laguna de Coahuila, en donde se han recuperado más de un centenar de restos, de los cuales al menos 10 han sido identificados, mas no entregados a sus familiares.

Entre estos restos, siete corresponden a familiares de la agrupación.

Investigación

El hallazgo del lugar fue resultado de una investigación de la Fiscalía de Personas Desaparecidas.

* Se consideró como otro lugar de exterminio, pues se recuperaron 50 kilos de fragmentos.

* Las buscadoras podrían llevarse días trabajando en el lugar.

* Patrocinio, del municipio de San Pedro, fue el primero en ser calificado como un lugar de exterminio.