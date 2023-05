Localizan a joven reportada como desaparecida en Torreón

La Fiscalía de Personas Desaparecidas informa sobre la localización de la Nancy Paola Ávila Olague, reportada cómo desparecida en Torreón.

Fue por medio de redes sociales que el nombre e imagen de la joven comenzaron a circular acompañados del siguiente texto: "Ella es mi Hija Nancy Paola Avila Olague.. desapareció el día de hoy a las 4:27 de la empresa Peñoles en Torreón Coahuila, su último mensaje fue de 'Ya salí... Ya puedes venir por mí...' desde esa hora ya no llegaron mensajes su celular porque se apagó, por favor comparte mi publicación, ya fiscalía tiene los datos, pero tienen que pasar tales horas para Boletinar como desaparecida".

Estoy desesperada mi hija es niña de casa. No va a fiestas... no fuma... no toma... Por favor ayúdame a compartir a mi hija" (Sic)

(FACEBOOK)

Tras ser recibida la formal denuncia de su no localización, las autoridades de La Fiscalía de Personas Desaparecidas iniciaron los protocolos de búsqueda e investigación a través de la coordinación del Ministerio Público y Agentes de Investigación Criminal, logrando así la ubicación de la jovencita de la que se reportó un estado de salud estable misma que ya fue reunida con sus familiares.