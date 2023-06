Localizan a hombre sin vida en San Pedro

Un hombre tirado en la calle fue localizado sin signos vitales en el ejido La Victoria del municipio de San Pedro.

Presuntamente era trabajador en un centro de jornaleros que se encuentra en dicha comunidad.

El reporte se recibió alrededor de las 08:30 horas del lunes; en la llamada se indicó que al exterior de una pequeña propiedad se encontraba tirado en la vía pública un varón que no se movía y no respiraba, además de que a simple vista no se le apreciaba algún indicio de violencia.

Al lugar se trasladaron elementos de Cruz Roja, Seguridad Pública y Policía Civil Coahuila, quienes confirmaron el deceso, el cual fue por causas naturales, así que dieron parte a la Fiscalía del Estado.

Agentes de Investigación Criminal se entrevistaron primero con el guardia de la pequeña propiedad donde se empacan hortalizas, quien les indicó desconocer el nombre del fallecido, que quedó tirado frente al predio.

Finalmente, con el apoyo de algunas personas lograron establecer la identidad de quien en vida llevara el nombre de Sebastián Pérez Tomiteo, de 58 años, aunque no fue posible conocer si se trata de alguno de los trabajadores del centro de jornaleros.

Se ordenó el levantamiento del cuerpo para su traslado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), el cual se encuentra en el ejido San Miguel en Matamoros, donde se determinará la causa de muerte.