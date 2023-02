'Lo único que pedimos las mujeres es el

Hace 36 años comenzó su carrera artística en proyectos tan importantes como Amores perros o De la calle, pero luego nació su labor de activista, al ver tantas injusticias que ocurren en México y Latinoamérica, como los casos de asesinatos ocurridos en Ciudad Juárez, Chihuahua que llamaron la atención del mundo entero.

Esa es Vanessa Bauche, una actriz que no para de figurar en el cine, las plataformas o la TV, pero también lucha, como muchas mujeres, por ser reconocida. Uno de sus sueños es que ambos sexos logren caminar de la mano, haciendo a un lado esa guerra mediática que los ha perjudicado.

Bauche charló con El Siglo de Torreón, del gran final de la telenovela, Mi secreto que ocurrirá el 24 de febrero por Las Estrellas. Ahí, da vida a "Carmita", un personaje del que se ha enamorado por los valores que profesa.

La actriz también expresó su sentir sobre la situación actual del país y de los avances que hay en relación con las leyes que defienden a las mujeres, pero que se ven opacadas por cuestiones de burocracia.

´¿Cómo estás?

Muy contenta de saludar a mi gente de Torreón, una ciudad que aprecio mucho. Siempre que voy a Torreón me marcan, me quedan memorias bonitas e importantes. La última vez estuve por allá, les llevé los programas de lectura Leo Luego Existo y ¿Quieres que te lo lea otra vez?, que por cierto, este último me mortificó bastante.

´¿Por qué?

Fíjense que hicimos un ejercicio cuando llevamos ¿Quieres que te lo lea otra vez?, les preguntamos a los niños qué querían ser de grandes y todos me dijeron 'sicarios', no manches, se me salieron las lágrimas y les dije que por qué y me contestaron que porque no confiaban en la policía.

´Estamos a unos días del gran final de Mi secreto, ¿Cómo te sientes de formar parte de este proyecto liderado por Carlos Moreno?

¡Qué cosa más preciosa!, el público nos posicionó en primer lugar en su horario, desde el estreno a la fecha. Cada día, la telenovela está más fuerte, emocionando y tocando temas tan reales como la salud social. No se pierdan estos últimos capítulos.

´Tu personaje, "Carmita", ha generado bastante empatía, ¿No es así?

¡Ay mi 'Carmita' hermosa!, refleja a millones de mujeres latinas, trabajadoras, de fe y que luchan por salir adelante. Creo que ella y su pareja "Joaquín" (Luis Fernando Peña) logran ser un ejemplo de comunión y de crianza; son compañeros de vida, ojalá que más "Joaquines" existieran en todas las familias, habría menos violencia. Para mí, ha sido un honor laborar con Luis Fernando.

´¿Los valores del personaje y en general de la trama fueron detonantes para que le dieras el sí a Carlos Moreno?

Así es. Ustedes saben que a lo largo de mi carrera de 36 años siempre he sido muy selectiva con mis historias y no me gusta ofender la inteligencia de la gente, no me gusta degradar nuestra identidad con proyectos como las narco series que han degenerado la cultura latina, yo creo que hay que apuntalar hacia otro lado, hay que visibilizar los valores de nosotros como seres humanos del lado latino y por eso acepté encarnar a 'Carmita'.

"Necesitamos unión y paz entre hombres y mujeres, paz dentro de los pilares de la familia y paz como sociedad, pero para poder llegar a una paz social debemos tener una paz familiar porque de ahí nace todo el bien o todo el mal".

´Y es que todo lo que nos ocurre en el seno familiar, sobre todo en la infancia, sin duda, nos marca para siempre.

Claro. Por ejemplo, fíjense lo que pasa con "Lalo", el niño que adopta "Carmita". Tenía autismo. En la historia, a ese niño se le dio amor incondicionalmente y las herramientas necesarias de confianza, ese personaje logró saber para qué servía y empezó a ser productivo. Lástima que los escritores se ensañaron y lo mandaron al cielo pirata.

´¿Cuál es tu opinión sobre la sociedad actual, en donde hay intolerancia, asesinatos, feminicidios, doble moral?, todo indica que la pandemia no logró que la gente realmente se humanizará.

No entendimos la lección. Después de 23 años de labor social, se me ocurrió justo antes de un mes de que empezara la pandemia, abrir mi fundación De segundo piso, para ayudar a los que ayudan. Es una fundación que hace estrategias sinérgicas de alto nivel. Al arrancar con este proyecto llevamos a cabo operaciones de ayuda emergente, alimentaria y sanitaria.

"Yo decía en ese momento, 'por fin está pasándole a la humanidad, algo que nos permitirá darnos cuenta de que todos somos parte de una misma existencia' y pues no, imaginaba que tras la contingencia nos íbamos a hermanar y nos quedaríamos como en un estado de conciencia más amoroso, pero lamentablemente no fue así y vemos como, por ejemplo, México está en el top cinco de explotación infantil sexual, hay maltrato animal, vemos asesinatos o robos al por mayor.

´¿Consideras que hay verdaderos avances en torno a la equidad de género?

En esta administración, aunque ustedes no lo crean, se han autorizado más de 200 leyes a favor de las mujeres, pero eso no concuerda con la realidad, pues resulta que llevar un proceso es un viaje y una misión casi imposible para alcanzar la justicia con perspectiva de género.

"Los procesos son revictimizantes y eso no está bien, por ejemplo, si se amenaza la vida de una mujer que denuncia, hay prisión preventiva, para quien le lo haga, pero quieren quitar eso, cuando sabemos que la mayoría de los denunciados llegan y rematan a las víctimas, como paso con Marisela Escobedo.

"Sí ha habido un gran despertar de conciencia, hay gente muy joven que está levantando la voz para entender que el movimiento del feminismo no es una lucha contra los hombres, es una lucha para que se nos respete en igualdad de condiciones; recuerden que la mujer da vida, es pilar de una familia, sin la mujer no habría agricultura ni gastronomía, es más ni WiFi, pues lo creó Hedy Lamarr".

´¿Consideras que se ha invisibilizado muchos de los logros y labores de las mujeres?

Totalmente. Lo único que pedimos es el reconocimiento. Hay una estructura que no nos ha permitido armonizar entre hombres y mujeres, en esa guerra que hay perdemos todos y todas, porque a nadie le hace bien estos niveles de violencia.

"Creo que sí hemos avanzado en leyes en materia de género, creo que ha habido muchas más mujeres en lugares de poder como la política, el deporte y lo artístico.

"Estos últimos años, bastantes mujeres han brillado en el cine, sin embargo, hay algo que no se ha fomentado y es la salud mental y emocional de los ciudadanos; esa debería ser la agenda global y la prioridad de todos los países porque estamos inmersos en cosas atroces".

´Desde tu trinchera, ¿Cómo apoyarías esta causa de entender y poder sobreponerse de los problemas mentales, emocionales?

En breve vamos a lanzar un podcast que hablará de salud mental, emocional y espiritual. Más allá de tratar la enfermedad, vamos a tratar de aportar soluciones. Vamos a pasar de la protesta a la orquesta.

´¿Te sientes insegura al salir a las calles?

La verdad, no. Cuando empecé a visibilizar lo de los feminicidios en Chihuahua fui amenazada de muerte, en ese momento nadie hablaba de eso. Recibí una amenaza por teléfono que me ayudó a cambiar mi perspectiva porque estaba joven y era muy impulsiva, entonces yo daba nombres y apellidos de las personas que estaban pasando por situaciones difíciles porque me sentía desesperada al verlos sufrir.

"Decía todo lo que sabía a los medios, yo trababa de proteger y visibilizar a los familiares de las víctimas, pero no me daba cuenta, que más bien estaba como 'en contra de' y gracias a esa amenaza me di cuenta de que no voy en contra, sino a favor de la vida y la razón. Me han asaltado dos veces, una vez me picaron en el transporte público, tenía como 14 años, gracias a Dios no me mataron, pero entiendo que este tipo de acciones son consecuencia de la falta de unión familiar".

´¿Cómo va lo de la demanda contra el actor Pascacio López por abuso sexual y delitos contra la dignidad humana?

Ahí fue donde sí me sentí insegura (En las grabaciones de la serie Guerra de vecinos). Tuve que tomar acciones legales contra un actor ( López) que me violentó en una serie de Netflix y el tío defensor, con quien también tomé acciones legales y van avanzando bien, salió a calumniarme y revictimizarme haciendo dos conferencias a los medios que repercutieron de manera internacional y nacional, no solo perdí trabajo y dinero, sino que me dejaron un recado en el retrovisor cuando estaba en una farmacia y dije 'ah, jijo', afortunadamente tengo medidas de protección, cosas que te brindan como víctima para reportar cualquier cosa, pero no sabes si en verdad, si pasa algo alcance a llegar la autoridad.