'Lo quieren poner a hue…', analista de TUDN cuestiona capitanía de Carlos Acevedo con Selección

El debate sobre si Carlos Acevedo debe portar el gafete de capitán de la Selección Mexicana ha comenzado.

El pasado miércoles, el portero saltó a la cancha como el líder principal del cuadro elegido por Diego Cocca, algo que originó los cuestionamientos del analista regiomontano Aldo Farias en el programa Línea de 4 de TUDN.

Ante el planteamiento sobre qué seleccionado había quedado a deber en el partido contra Estados Unidos, Aldo, hizo referencia a la decisión de que Carlos Acevedo fuera el elegido como capitán, y manifestó que “lo quieren poner a huevo”.

“En Santos, lo que me llama la atención es que ya tomaron una medida similar y ya le dieron el gafete, que originalmente lo tenía Dória, creo que le están encontrando ciertas cualidades de liderazgo, o lo quieren hacer a huevo”, dijo.

Previamente, el exportero Oswaldo Sánchez, también habló de de Carlos Acevedo, y “sin defenderlo”, analizó la acción del guardameta lagunero en el gol que recibió y firmó el empate entre México y Estados Unidos.

“Para mí no, y no quiero ser el defensor de Carlos que lo conozco muy bien, hay una estima. Para mí no porque ya estaba ahí Víctor, él tuvo qué haber llegado y cruzar la jugada, y otro detalle, porque no la cortaron en el mediocampo, ¿no?, que en redes no estén inventando”.