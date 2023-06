El lema de vida de Carlos es "hoy por ti, mañana por mí", por lo que ayer acudió a donar sangre de forma altruista y por primera vez, a la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) No. 71 del IMSS de Torreón. Quiso proporcionar su sangre para beneficiar a una persona que no conoce, que está enferma y cuyos familiares solicitaron ayuda a través redes sociales.

Lo hizo por un sentimiento humanitario y de solidaridad, sin esperar alguna retribución a cambio. Aseguró que había donado sangre en anteriores ocasiones pero en instituciones ajenas al Seguro Social, por lo que nunca esperó que su experiencia en el Banco de Sangre del Hospital de Especialidades fuera muy triste. "Lo pensaría dos veces para volver", expresó.

Lo citaron minutos después de las 6 de la mañana en el séptimo piso, donde se ubica el Banco de Sangre. El personal de salud comenzó a llegar a las 7 de la mañana con 5 minutos.

"Éramos demasiada gente y no todos alcanzamos silla, yo gracias a Dios estoy sano y me pude sentar hasta las 8:25 de la mañana, duré dos horas parado. Yo dije, ¿a poco no pueden poner más sillas?, si los que venimos aquí venimos a regalar salud, a regalar vida. Hay gente mayor, mujeres que quizá traen algún dolor en el pie, merecen sentarse.

Y luego la gente que atiende como que ya vienen enojados desde su casa. No sufrí un regaño pero sí presencié algo desagradable; una persona como de 58, 59 años, de origen humilde, preguntó dos veces lo mismo y la señorita del IMSS lo regañó.

El señor se molestó, creo yo que con justa razón y le dice: 'oiga señorita, ¡espéreme!, no me regañe, si nosotros no somos delincuentes para que nos esté tratando así, yo vengo a hacer un favor a alguien que no conozco y usted mire como me trata'.

Y le dice la señorita: 'sí, pero el favor no me lo viene a hacer a mí', toda la gente nos volteamos a ver, pero nadie nos atrevimos a confrontar esa grosería, se me hizo lo más ruin y dije 'a esa señorita no le gusta su trabajo o venía molesta del día anterior o se despierta todos los días muy temprano'", narró.

Carlos, comentó que tampoco le pudieron facilitar una pluma para llenar un formato, además de que no le explicaron el procedimiento de donación de sangre. Después de donar, vino la merienda y recuperación. Con todo y las altas temperaturas, le dieron un jugo caliente, un plátano "machucado" y unas galletas "todas quebradas".

'NADIE TE PIDE SANGRE PORQUE SE LE OCURRIÓ'

"Yo no soy pesimista, por un lado estoy muy contento de haber logrado mi labor del día altruista, porque son muchas bendiciones. Pero por otro estoy triste porque los donadores vamos con la esperanza de recuperar la salud de otras personas, verdaderamente salí con depresión, no me gustó la experiencia, traes una buena intención y te la matan.

Entiendo que su trabajo es el mismo todos los días y a lo mejor es hostil, pero todos los que donan son diferentes todos los días. Nadie te pide sangre porque se le ocurrió, el que te la pide es porque está carente de salud, siento que tenemos mucho por hacer con la cultura, con el país, estamos reprobados. Que no se nos olvide el factor humano porque no somos animales, nada cuesta decirle a los donadores 'Bienvenidos a todos, gracias por estar aquí', eso no lo conocen en ese departamento", comentó.

En todo el proceso de donación de sangre, Carlos invirtió 5 horas con 7 minutos. En su portal de Internet, el IMSS dice que es necesario disponer de dos horas, ya que es el tiempo aproximado de duración total del proceso de donación de sangre.

Este 14 de junio, se celebra el Día Mundial del Donante de Sangre para agradecer a los donantes voluntarios no remunerados y concienciar de la necesidad de hacer donaciones regulares para garantizar la calidad, seguridad y disponibilidad de sangre y sus productos. Las transfusiones de sangre y sus productos ayudan a salvar millones de vidas al año.

A nivel nacional, el IMSS mantiene sus campañas de donación para fortalecer la cultura de las donaciones regulares, a fin de tener acceso oportuno a este vital componente que salva vidas. Señalan que se cuenta con 59 Bancos de Sangre en todo el país y que con una donación, es posible obtener hasta cuatro componentes y beneficiar al mismo número de personas.

Además, mencionan que en los Bancos de Sangre, uno de los objetivos, es precisamente alentar a las personas de buena salud a hacerse donantes de forma periódica y mejorar la atención y el trato a donantes potenciales.