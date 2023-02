Llora Tania Ruiz tras su ruptura con Peña Nieto

Hace algunas semanas, Tania Ruiz hizo pública su ruptura con el expresidente de México, Enrique Peña Nieto. Desde entonces, se mantuvo en silencio, pero ha decidido salir a hablar en una entrevista con la revista ¡Hola!

La noticia de la ruptura sorprendió, pues la pareja aparentemente estaba feliz y sólida; sin embargo, las cosas no han sido sencillas para Tania.

Según dijo para la revista mencionada: "No hay mejor satisfacción, después de finalizar una relación, que sentir que te has entregado por completo".

Llamó la atención que a pesar de que ha tomado la ruptura con madurez, confesó que si ha llorado: "¿Que si he llorado? Sí, pero llorar sana y libera. Me permití expresar lo que sentía. Traté de comprender mi proceso de duelo, me responsabilicé de mí, y cada día me fui haciendo más fuerte".

Hay que recordar que en el mes de enero, Tania Ruiz y Peña Nieto dieron a conocer el fin de su relación en los mejores términos. Luego de casi cuatro años desde que comenzó la historia de amor, ahora, la pareja ha tomado rumbos separados.

De acuerdo a lo que dice ¡Hola!, actualmente Tania Ruiz radica en Madrid, España, en donde continúa con sus estudios en Diseño de Interiores.