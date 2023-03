Llevan a cabo mejoras en el templo de la catedral de Santa María de Guadalupe en Gómez Palacio

Ante el deterioro que presentaba la catedral de Santa María de Guadalupe, la Diócesis de Gómez Palacio lleva a cabo trabajos de mantenimiento, los cuales requieren del apoyo de la feligresía, así como del Gobierno estatal y municipal, quienes aún no han dado la respuesta a la solicitud de apoyo que se ha presentado.

El párroco de la catedral, Alejandro Lugo, detalló que la obra requiere de una inversión aproximada de 3 millones de pesos, los cuales aún no se han reunido en su totalidad, por lo que solicitaron el apoyo del Municipio de Gómez Palacio que aún no ha dado respuesta, así como del Gobierno del Estado.

(GUADALUPE MIRANDA)

“Estamos en trámites, ya tenemos la solicitud, pero no hemos coincidido ni con el subsecretario de Gobierno región Laguna (Raúl Meraz), están muy difíciles los gobiernos, el Municipio de Gómez todavía no nos responde, está la solicitud ya. Esperemos que se abran las puertas, si no, la feligresía es la que va a asacar delante todo, como se ha hecho”, dijo.

Con el inicio de la Cuaresma, iniciaron los trabajos de restauración de las cúpulas, del campanario y parte de la fachada.

Aunque la obra inicialmente se proyectaba para 16 semanas, podría extenderse de seis a siete meses.

De acuerdo con Lugo, el obispo de la Diócesis de Gómez Palacio, Jorge Estrada Solórzano, junto con el entonces vicario General, Julio Carrillo, viajaron a la capital del estado para conocer el estatus del templo ante el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), donde les informaron que la catedral no estaba dentro del catálogo de monumentos históricos.

El hecho facilitaba los trabajos de mejoramiento pero también dejaba al templo fuera de recursos federales.