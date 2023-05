Llegarán mastógramos móviles a clínicas del Seguro Social de La Laguna

Del 12 al 31 de mayo estarán los mastógrafos móviles del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Coahuila en 14 Hospitales Generales y Unidades de Medicina Familiar (UMF) de la Comarca Lagunera. Este servicio está dirigido derechohabientes mayores de 40 años y el objetivo es detectar oportunamente el cáncer de mama, una de las principales causas de muerte en mujeres, y permite que las pacientes puedan recibir el tratamiento adecuado.

Este 12 de mayo, el mastógrafo móvil estará en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 18 de Torreón; el 13 de mayo estará en la UMF No. 61 de Laguna del Rey; el 16 de mayo en la clínica No. 16 de Torreón; el 17 de mayo en el Hospital General de Subzona (HGSZ) No. 21 de San Pedro de las Colonias; el 18 de mayo en el HGSZ No. 6 de Parras de la Fuente y el 19 de mayo en el HGSZ No. 20 de Francisco I. Madero.

El 20 de mayo se visitará la UMF No. 83 de Matamoros; el 22 de mayo el HGZ No. 16 de Torreón; el 23 de mayo la UMF No. 66 de Torreón; el 24 de mayo el HGSZ No. 20 de Francisco I. Madero; el 25 de mayo el HGSZ No. 21 de San Pedro de las Colonias y el 29 de mayo la UMF No. 80 de Torreón. Finalmente, el 30 de mayo el mastógrafo móvil llegará a la UMF No. 83 de Matamoros y el 31 de mayo a la UMF No. 66 de Torreón.

En la región Sureste, el IMSS programó al visita de los mastógrafos móviles el 26 y 27 de mayo en la UMF No. 3 y la UMF No. 88 de Ramos Arizpe, respectivamente.

La coordinadora de Salud Pública, Guillermina Álvarez Santana informó que gracias a estos camiones equipados con tecnología de punta para la toma de la mastografía, se logra detectar a tiempo el cáncer de seno, así como otras enfermedades de la glándula mamaria, de ahí la importancia de aprovechar este servicio totalmente gratuito para las derechohabientes.

Añadió que las interesadas pueden solicitar informes para ser beneficiarias, ya sea en la coordinación clínica o en el departamento de medicina preventiva de la unidad médica más cercana. Si bien, lo ideal es pedir cita con anticipación, Álvarez Santana precisó que también se atenderá a pacientes espontáneas.

La doctora recomendó a quienes participen en estas actividades a implementar las medidas de higiene, como sana distancia, uso de cubrebocas, lavado de manos con agua y jabón o uso de gel con base de alcohol al 70 por ciento.