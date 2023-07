Llegarán mastógrafos móviles a clínicas del Seguro Social de La Laguna

Con el propósito de prevenir enfermedades y de disminuir la tasa de mortalidad por cáncer de mama, del 26 al 31 de julio, estarán disponibles mastógrafos móviles en Hospitales Generales de Zona (HGZ) y Unidades de Medicina Familiar (UMF) de la región Lagunera de Coahuila.

Jesús Armando Seca Rivas, enfermero en Salud Pública, informó que el servicio de mastografía se ofrece de manera gratuita a derechohabientes mayores de 40 años y que lo ideal es solicitar la cita con anticipación, aunque resaltó que también se atenderá a pacientes espontáneas.

La mastografía es un estudio seguro, y aunque no impide que el cuerpo desarrolle el cáncer de mama, sí ayuda a detectar a tiempo la enfermedad y a otorgar el tratamiento adecuado, menos agresivo y cuando la posibilidad de cura es alta.

El calendario de mastografías en La Laguna es el siguiente:

El 26 de julio el servicio estará disponible en el Hospital General de Subzona (HGSZ) No. 21 del municipio de San Pedro de las Colonias. El 27 de julio en el HGZ No. 16 de Torreón; el 28 de julio en la UMF No. 66 de Torreón; el 29 de julio en la UMF No. 83 de Matamoros y el 31 de julio en el HGZ No. 16 de Torreón .

El enfermero recordó que gracias a estos camiones se logra detectar a tiempo el cáncer de seno, así como otras enfermedades de la glándula mamaria, de ahí la importancia de aprovechar este servicio que es sin costo.

Añadió que las interesadas pueden solicitar informes para ser beneficiadas, ya sea en la coordinación clínica o en el departamento de Medicina Preventiva de la unidad médica más cercana. Llamó a quienes participen en estas actividades a implementar las medidas de higiene, como sana distancia, uso de cubrebocas, lavado de manos con agua y jabón o uso de alcohol en gel al 70 por ciento.