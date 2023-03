Llega a los cines laguneros la tercera entrega de Creed, protagonizada por Michael B. Jordan

Los amantes del box y del legado de Rocky tienen una cita a partir de hoy con los cines de la Comarca Lagunera.

Este jueves dos de marzo llegará a los cines locales la tercera entrega de Creed que promete cautivar de principio a fin a los cinéfilos.

Michael B. Jordan repite el papel de “Adonis Creed”, el hijo de “Apollo Creed”, quien fuera rival de “Rocky” (Sylvester Stallone). Tessa Thompson, Jonathan Majors, Phylicia Rashad, Florian Munteanu, Selenis Leyva y Spence Moore II complementan el elenco de este largometraje dirigido por el propio Michael B. Jordan.

En la trama, luego de dominar el mundo del box, “Adonis Creed” ha tenido éxito en su carrera y en su vida familiar.

Cuando “Damian” (Jonathan Majors), un amigo de la infancia y antiguo prodigio del box, sale de la cárcel, él está decidido que merece una oportunidad en el ring y hará lo que sea por conseguirla.

El encuentro entre ambos será más que sólo una pelea. Para ajustar cuentas, “Adonis” tendrá que poner su futuro en riesgo y luchar contra “Damian”: un peleador que no tiene nada que perder.

En estos momentos, Jonathan estará en dos películas a la vez en las salas, pues aparte de “Damian” en Creed III, es “Kang” en Ant-Man and The Wasp: Quantumania.

La tercera entrega de Creed cuenta con muy buenos comentarios de la crítica especializada, tan es así que en Rotten Tomatoes tiene una calificación de 90 sobre 100. Aún falta esperar el puntaje de los fans.

“Enormemente entretenida. La saga derivada de Rocky continúa deslumbrando con otro drama formidable con una interpretación magnética de Jonathan Majors”, dice Benjamin Lee de The Guardian.

Por su parte, Dylan Roth de The New York Observer comenta que, “Michael B. Jordan dirige, protagoniza y pega fuerte. Esta jugosa película palomera le debe tanto a Dragon Ball como a Raging Bull. Creed III es la bomba”.

En las películas de Rocky de la década de los 80, entrar a un ring y demostrar supremacía era lo que importaba; ahora, de acuerdo con Michael, la nueva camada de boxeadores, no le apuestan a la hombría sino a un concepto diferente de la masculinidad.

“La idea de lo que significa ser un hombre y ser macho y no hablar de tus sentimientos es muy antigua”, señala Michael B. Jordan en entrevista para el diario El Universal.

Michael también habló de cómo fue que concibió el personaje de Majors. “Quería mostrar un personaje que lucha por hablar sobre sus emociones y cómo tuvo que enfrentar su pasado para poder hablar.

Dejar claro que está bien, no te hace débil, no te hace suave hablar de tus sentimientos, no te hace menos hombre. Pensé que era algo muy poderoso y muy relevante para hoy”.

Con esencia mexicana

Como parte de un homenaje al boxeomexicano, Michael B. Jordan decidió incluir en Creed III a un personaje con el apellido Chávez, haciendo referencia al campeón azteca Julio César Chávez, ídolo que además estuvo presente en la premier de la película en este país.

Pero la aparición más significativa es la de Saúl “El Canelo” Álvarez, el actual campeón mundial de la AMBA. Jordan acepta que Saúl es su boxeador mexicano favorito.

Durante el rodaje, “El Canelo” se preparaba para una de las peleas más llamativas de la temporada 2022, contra Dmitry Bivol, pero pausó su entrenamiento para filmar su participación en esta cinta, algo que Jordan valora y considera un logro.