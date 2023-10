Llaman abogados a defender a Suprema Corte de recortes

Para la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México (Concam) Jus Semper Loquitur, quitar al Poder Judicial Federal algunos fideicomisos no es solo atentar en contra de la institución sino también contra los derechos creados de sus trabajadores.

José Lorenzo Natera, vicepresidente de la confederación y socio fundador de la academia interdisciplinaria de juristas de México A.C., afirmó que la falta de esos instrumentos puede poner en riesgo el futuro de las prestaciones y jubilaciones de los trabajadores.

Señaló que es claro que, desde hace unos meses, al Ejecutivo no le agrada la posición que ha tomado el Poder Judicial Federal en defensa de la Constitución.

"El mensaje que viene directamente del Ejecutivo son acciones para quitarles las canonjías a los ministros, quitarle las canonjías que tiene el Poder Judicial Federal, pero hoy por hoy los que nos dedicamos a litigar podemos decir que, el Poder Judicial Federal es una de las instituciones que funcionan de manera muy profesional y transparente, por lo que no es posible que bajo ese argumento se intente retirar los fideicomisos", expuso.

El abogado consideró que las percepciones de los ministros son justas para el grado de responsabilidad que tienen, pues reiteró que la labor se desempeña de manera, profesional, transparente y diligente y honesta, a pesar de que las jornadas de trabajo son extenuantes en el Poder Judicial.

"Tienen sueldos justos, no exagerados, no elevados, que hacen que hagan su trabajo de manera, profesional, transparente y diligente y honesta", dijo, "el Poder Judicial Federal es una de las instituciones que no se presta a corrupción pese a que se diga lo contrario, cumpliendo con lo que establece el artículo 17 de la Constitución pues otorga justicia de una manera completa e imparcial".

En este sentido, hizo un llamado a la sociedad a efecto de que, de igual manera como se ha defendido al INE (Instituto Nacional Electoral), INAIP (Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública), así se defienda a la Suprema Corte, pues lo que se pretende hacer técnicamente es un "golpe de estado" pretendiendo debilitar a una de las instituciones más prestigiadas del Estado mexicano.

"Los profesionistas del Derecho alzamos la voz para que no se materialicen los pretendidos recortes presupuestales, pues la extinción de los fideicomisos representaría un recorte de hasta 15 mil millones de pesos", indicó Natera.