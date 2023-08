Llaman a proveedores de AHMSA a reportar deuda

El abogado de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Héctor Manuel Garza Martínez llamó a todos los proveedores de AHMSA a que presenten su demanda para reconocimiento de la deuda en el proceso de concurso mercantil, para no correr el riesgo de quedar fuera del juicio cuando se resuelva si es competencia federal o local el procedimiento judicial.

Explicó que el proceso judicial de Altos Hornos de México se lleva en el Juzgado Primero en Materia Civil por la sentencia de quiebra, que es un tribunal de orden local, y un proveedor promovió otro juicio en el Juzgado de Distrito Segundo especializado en concursos mercantiles, que es de orden federal.

Las leyes de México establecen que no se pueden realizar dos juicios por una misma acción (suspensión de pagos de AHMSA), por lo que, por una apelación, presentada en el Juzgado Tercero de Distrito del fuero local, el Magistrado Hiradier Huerta Rodríguez, resolverá cuál tribunal se quedará con el caso, si el de México o el de Monclova.

Agregó que por lo pronto los acreedores deben promover su demanda de reconocimiento de deuda en el juzgado federal, por si queda allá la competencia. De no hacerlo pasará el término legal que resta, de 10 días para promover el reconocimiento de sus facturas.

Expuso que lo ideal sería que el juzgado que se quede con el caso atraiga el expediente del otro tribunal para darle seguimiento, pero se trata de una situación única y de tipo extraordinario, porque un proceso se lleva con una ley de 1999 que fue derogada y el otro con una nueva legislación.

La situación es que los tiempos para presentar promociones y diligencias son diferentes y no se pueden compaginar, y las medidas legales son diferentes, por lo que no se pueden compaginar los expedientes, por ello es importante que en ambos juicios tengan sus demandas los proveedores, para no perder en caso de que su expediente quede en el tribunal que sea descalificado para llevar el caso.