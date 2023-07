Llama Claudia Sheinbaum a la unidad Obreros de AHMSA mantienen bloqueo

Durante la Asamblea Informativa, la cual se llevó a cabo ayer domingo en Saltillo, la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México y aspirante a la Coordinación Nacional de los Comités de la 4T, Claudia Sheinbaum, sostuvo que no hay nada por encima de la transformación, y conservarlo hacia adelante, "pues si están unidos, son invencibles".

Previo a esta asamblea, se reunió con empresarios, productores del campo, empacadores y piscadores en el municipio de Arteaga, para posteriormente trasladarse a la Plaza de Toros Armillita, en la capital del estado, donde además de morenistas de todo el estado, también se hizo presente el gremio magisterial.

La morenista centró su discurso en temas como educación, salud y acceso a la vivienda, por lo que sostuvo que "sin educación no hay transformación", ya que, dijo, es un derecho, no un privilegio, "y los maestros y maestras de educación básica, media superior y superior, son como una extensión de nuestro hogar".

Asimismo, recordó que se está creando un nuevo modelo de salud, como es el caso del IMSS Bienestar, "pues nadie debe de tener la preocupación de que si alguien de su familia enferma, que siempre haya un gobierno, un estado que le de salud gratuita a cualquiera que enferme, desde la prevención hasta la atención más complicada".

Finalmente, manifestó que toda familia mexicana necesita de una vivienda digna, por eso tiene que ser un derecho el acceso a la vivienda, por lo que se tiene que seguir trabajando.

"Porque esa es la verdadera dignidad de las familias mexicanas, tener educación, salud y acceso a la vivienda", aseveró Sheinbaum Pardo.

Bajo este panorama, aseguró que en la Cuarta Transformación piensan en los que menos tienen, por eso la frase del presidente de que "por el bien de todos, primero los pobres", porque quieren reducir desigualdades y que todos los mexicanos y mexicanas vivan bien.

Sheinbaum llamó a la unidad, asegurando que en el movimiento lo más importante es el proyecto, además de recordar que pronto va a decidir una encuesta quién será la coordinadora o coordinador nacional de defensa de la transformación.

Para concluir su intervención, Claudia Sheinbaum comentó que hasta el momento "va muy bien en las encuestas", al asegurar que todas "las buenas encuestadoras" los ponen arriba. "Yo les pido que nos sigan ayudando y que sigamos trabajando por la Cuarta Transformación, que hagamos Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, si nos organizamos hacemos historia".

Los trabajadores sindicalizados de Altos Hornos de México mantienen el bloqueo en todas las entradas de las dos plantas de la empresa. Incluso ayer domingo estuvieron obreros en los accesos de la siderúrgica. Continúan con el mismo acuerdo de no dar declaraciones a los medios de comunicación, pero sostienen que la manifestación es pacífica.

La ciudadanía en general ha mostrado apoyo al movimiento; con agua, hielos y alimentos llegan a los puntos de los bloqueos para que los trabajadores resistan mejor la protesta.

Con una manta fijada en la entrada a la metalúrgica señalan éstos las demandas que realizan.

Piden a Alonso Ancira Elizondo el pago de los sueldo, del ahorro, de las utilidades y que también se cubran los salarios de los empleados de confianza.

Sin hacer declaraciones por el acuerdo tomado, comentan y aclaran que el movimiento no tiene tintes políticos, por eso no dan entrevistas, y descartan la participación de los sindicatos Democrático o Minero porque es una protesta de los trabajadores y no de las organizaciones gremiales. Exponen que sólo exigen lo que por ley les corresponde.

Los trabajadores en su momento rechazaron la intervención de los dirigentes del Sindicato Nacional Democrático y del Sindicato Nacional Minero.

Es una protesta de la base trabajadora que reclama lo que les corresponde conforme a derecho.