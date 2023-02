Llama a respetar tiempos electorales

Ricardo Monreal Ávila, senador por Zacatecas y presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara alta, recalcó que los tiempos electorales se adelantaron, y todas las "corcholatas" -donde se incluye-, deben de enfocarse en sus funciones primarias.

En exclusiva para El Siglo de Torreón, Monreal Ávila sostuvo que el momento que se vive es atípico, dado que a diferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, guardaban la totalidad de las funciones del Ejecutivo federal hasta el último día de su mandato.

Hoy por hoy, detalla, la forma de gobernar "única" del tabasqueño ha mermado en la visión nacional sobre los posibles candidatos de Morena para la Presidencia de la República, mismos que conforman el círculo íntimo de la política federal del presidente.

´Estamos viviendo un proceso bastante acelerado, el contexto político también es complicado y comentó que existe una necesidad de frenar el proceso propagandístico. ¿Cómo es esto?

Aquí hago un paréntesis, lamentablemente para la política, no para la democracia, están adelantados los tiempos. El propio presidente López Obrador al destapar lo que él dice las corcholatas hace más de 18 meses, generó este proceso de adelanto.

No se había observado en los últimos 100 años porque los presidentes en turno siempre querían hasta el último día de su mandato ejercer el poder, y el que surgiera el precandidato antes de tiempo, les restaba poder.

En esta lista, que el partido hizo pública hace poco tiempo, se me incluyó y esto provoca una serie de complejidades.

Lo que yo planteo es una pausa para que no se viole la Constitución, ni la ley, en campañas adelantadas y que no se distraiga la función principal de los cuatro; que el canciller [Marcelo Ebrard] se dedique a la política internacional y defender los intereses del país en el exterior, que el secretario de Gobernación [Adán Augusto] se dedique a la política interna que requiere de mucha atención y que la jefa de Gobierno [Claudia Sheinbaum] se dedique a la Ciudad de México, y en el caso nuestro, dedicarnos a sacar la agenda legislativa que tenemos pendientes, así como los rezagos.

Es decir, que haya un acuerdo en el partido con reglas muy claras de que nadie use recursos públicos para promocionarse personalmente con mantas, lonas, muros, que desde mi punto de vista son campañas anticipadas, y pueden generar una desventaja hacia otros partidos.

´¿Considera también que esto pueda afectar en los procesos de este año para Coahuila y Estado de México?

De hecho si, aunque Coahuila yo diría que se cuece a parte.

En el caso de Coahuila yo diría que las precampañas están yendo por cuerdas separadas. Aquí hay una competencia real de partidos.

El PRI está fuerte, con un antecedente histórico que lo mantiene en el poder, nunca ha habido alternancia salvo municipios; Morena lamentablemente no va con la unidad política que en otras partes va, esto por un desprendimiento de un miembro, que es contendiente por el Partido del Trabajo [Ricardo Mejía Berdeja].

Morena está compitiendo de tú a tú con el PRI, pero afectó el desprendimiento de Ricardo Mejía. No me alegra que haya sucedido así y nos va a hacer falta para consolidar la mayoría.

´En el caso de la reforma, el llamado Plan B ¿Cómo ve usted que pueda afectar en lo inmediato?

No afecta en el caso de Coahuila ni en el Estado de México. No afecta si se resuelve el proceso legislativo pendiente, y si la Corte revisa los casos.

En el Senado, quien es el que tiene la última palabra para enviar la legislación pendiente, no ha concluido. Puede ser la próxima semana o dentro de dos más, de acuerdo con lo que decidan las comisiones dictaminadoras, que son la de Gobernación y la de Estudios Legislativos Segunda.

Esta legislación de aprobarse como está seguramente va a ser impugnada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien dictará la última palabra.

No me parece fuera de lo normal. Coahuila tendrá su proceso normal.

´Sobre la anticipación de posibles candidatos para la presidencia, ¿Esto podría volverse una tendencia política para futuros gobiernos federales?

No lo creo, porque no podemos encasillar la figura y el estilo del presidente López Obrador con ningún otro, creo que es una figura única por su forma de dirigirse y dirigir a un país.

Ese estilo no lo había visto nunca.

Por eso, todos los presidentes anteriores dejaban que pasara el quinto año de Gobierno para lanzar la convocatoria de su sucesor. Tres años antes lo hizo el presidente y no perdió nada de poder porque está realizado en un estilo de Gobierno él mismo diseñó, es por eso que no veo una tendencia para futuros gobiernos.

´Dentro del legislativo hay muchos rezagos actualmente. ¿Cómo han sido las negociaciones con la oposición?

Yo diría que sí tenemos un rezago importante, más de 160 nombramientos pendientes entre los que destacan magistrados electorales, magistrados administrativos, agrarios, Consejo de la Judicatura, comisionados del INAI.

Afortunadamente la Cofece pudo ser completada anteriormente con la aprobación de las dos terceras partes, y hemos decidido presentar una agenda común todos los partidos para tratar de abatir este rezago.

Veo a los partidos con ánimo de construir acuerdos, pero lo que se requiere es mucho diálogo, porque en la mayoría de los nombramientos se requieren las dos terceras partes.

Morena solo tiene 60 senadores, y necesitamos en cada nombramiento al menos 86. Tienes que convencer o construir acuerdos con casi 25 senadores de las otras fuerzas políticas juntas, tres o cuatro partidos y no es fácil, es muy complicado.

También tenemos un cúmulo pendiente de leyes que son importantes de dictaminar que son benéficas para la sociedad.

´¿Qué papel juega el Judicial con ustedes como poderes autónomos establecidos?

Tenemos una relación institucional con la Corte, la hemos tenido permanentemente.

Yo tenía conversaciones continuas con el presidente Zaldívar, con la nueva ministra presidente no he tenido acercamiento, pero hay respeto, no hay invasión en la esfera de atribuciones y eso es lo que debemos hacer, que haya respeto, que no haya interferencia de un poder en el otro y que haya un equilibrio.