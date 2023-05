Listo para luchar por Coahuila: Mejía Berdeja

Ricardo Mejía Berdeja reafirmó su compromiso con el pueblo de Coahuila para seguir firme en la contienda electoral.

En Saltillo, el candidato postulado por el Partido del Trabajo a gobernador, Ricardo Mejía Berdeja, dijo que la dirigencia nacional del PT, es víctima de una extorsión política y reafirmó su compromiso con el pueblo de Coahuila para seguir firme en la contienda electoral.

La declaración de la dirigencia nacional del PT no tiene efectos legales y obedeció a una extorsión política por parte del líder nacional de Morena, Mario Delgado, de cara a los comicios del 2024.

"Vienen más votos para 'el Tigre', porque 'el Tigre' está más fuerte que nunca", subrayó Mejía Berdeja, soy el único opositor en la contienda, y esta situación es una muestra de que se busca imponer a un candidato desde la Ciudad de México, declaró.

"Solo muerto me bajarían de la contienda electoral. Hoy lo ratifico, porque esto es de convicciones, no de regateo", agregó, Mejía y explicó que las declaraciones políticas del PT nacional no cambian las boletas electorales, ya que él sigue siendo el candidato que aparecerá con su nombre, apodo y rostro.

"Sí fue un chantaje de Mario Delgado, y desafortunadamente han convertido en rehén a Coahuila", apuntó. "Exculpo a Alberto Anaya y a la dirigencia del PT. Son víctimas de presión muy fuerte para querer someter a los coahuilenses como conejillos de indias de la disputa en el 2024", mencionó.

"El Tigre" Mejía recordó que las y los coahuilenses son mucha pieza y herederos de los padres de la democracia en México, como Francisco I. Madero y Venustiano Carranza, por lo que exhortó a los ciudadanos a salir sin miedo a votar con libertad por el único opositor en la contienda que garantiza un cambio y un alto a la corrupción.

Mejía Berdeja remarcó que el próximo 4 de junio se llevará a cabo la lucha histórica para recuperar la libertad, la soberanía, la democracia y la independencia de Coahuila, un estado que no puede ser rehén de acuerdos entre cúpulas ni laboratorio electoral para la sucesión presidencial del 2024.