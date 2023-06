Listas finales confirmadas para las Finales de la Liga de Naciones Concacaf 2022/23

Las listas finales de las selecciones nacionales masculinas de Canadá, México, Panamá y Estados Unidos han sido presentadas por las cuatro naciones que competirán en las semifinales de las Finales de la Liga de Naciones Concacaf (Finales de la CNL) en el Allegiant Stadium en Las Vegas del 15 al 18 de junio.

Y es que esos listados fueron seleccionados y enviados por cada una de las Asociaciones Miembro y se publican como tal. Para ser elegible para jugar en las Finales de la CNL 2022/23, todos los jugadores están sujetos y deben cumplir completamente con los criterios estipulados en las regulaciones aplicables de elegibilidad para jugadores de la FIFA.

Sólo se permitirán cambios en las listas definitivas en caso de lesiones graves o razones médicas aprobadas, hasta 24 horas antes del inicio del primer partido de cada equipo. Todos los cambios deben ser aprobados por Concacaf, y el jugador de reemplazo deberá proceder de la lista provisional de su equipo.

Carlos Acevedo, es el único elemento de Santos Laguna que aparece. En la semifinal, así como en el siguiente compromiso del Tricolor, portará el número uno. Otro de los jugadores albiverdes convocados originalmente, Omar Campos, debido a un problema muscular, causó baja, mientras que Alan Cervantes, solamente estará en los amistosos ante Guatemala y Camerún.

Las semifinales del jueves 15 de junio verán a Panamá (2) vs Canadá (3), seguido de Estados Unidos (1) vs México (4). Los enfrentamientos de semifinales fueron determinados en base a los resultados de las selecciones nacionales en la Fase de Grupos, con el equipo mejor clasificado enfrentándose al equipo con el ranking menor (1 vs 4 y 2 vs 3).

Las semifinales serán seguidas por el partido por el tercer lugar y la final el domingo 18 de junio. La final coronará al segundo campeón de la CNL después de que Estados Unidos ganó la edición inaugural en 2021.

La primera edición de las Finales de la CNL tuvo lugar en Denver, Colorado en junio de 2021, y culminó con una final épica entre México y Estados Unidos. Un penal en tiempo extra del delantero estadounidense Christian Pulisic resultó ser el momento decisivo y sirvió como el gol de la victoria por 3-2 de Estados Unidos, que se coronó como el primer campeón de la CNL.