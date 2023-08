Libros pasados se comprarán: MARS

Ante la negativa de la SEP federal de entregarle a Coahuila los libros de texto del ciclo escolar anterior para usarlos en el periodo 2023-2024, el gobernador del estado, Miguel Ángel Riquelme Solís, anunció ayer que invertirán alrededor de 72 millones de pesos para la adquisición de un millón 243 mil ejemplares de todas las materias para educación primaria y secundaria. Los libros se comprarán con la casa editorial que tiene los derechos de autor y según el mandatario ya están cerrando el contrato por lo que se estima entregarlos en unas dos semanas.

"Esto es con recursos propios, con recursos de las y los coahuilenses. En un par de semanas debemos ya estar nosotros entregando los libros propios del proyecto de educación de aquí de Coahuila, para tranquilidad de todas y de todos", dijo. Indicó que los recursos estatales serán de economías que ha tenido la Secretaría de Educación del estado en el presente ciclo escolar y de otra parte que es utilizada para la impresión de algunos libros que no se dio este año.

Informó que serán 874 mil libros para niños y niñas de primero a sexto grado de primaria de la colección "Coahuila Educa" que incluye las asignaturas de Matemáticas y Español, y 368 mil ejemplares para estudiantes de primero a tercer grado, de las 16 materias de la currícula vigente autorizada. También serán para alumnos de primer grado de Telesecundaria.

Comentó que la polémica por el contenido de los nuevos Libros de Texto Gratuitos (LTG) no la generó el gobierno de Coahuila, pero que ellos emprendieron acciones de manera directa, pues hay un clamor generalizado por parte de los padres y madres de familia. Esto en referencia a la controversia constitucional que presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y que les favoreció con la suspensión de la distribución de los LTG de la Nueva Escuela Mexicana (NEM). "Se ha dicho que el gobernador no quiere, pero no, no es el gobernador, escuchamos a la gente, escuchamos a la sociedad y bueno, la educación de Coahuila siempre ha sido impecable para nuestros niños, lo que sucede en estas circunstancias lo hemos ido resolviendo nosotros mismos", apuntó.