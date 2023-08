Libros de texto promueven violencia y animadversión en contra de empresas legalmente establecidas, advierte CCE

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) demanda la revisión de los libros de texto gratuitos, al considerar que están plagados de omisiones y errores que han sido identificados y difundido por expertos y pedagogos, además de que se promueve la violencia contra empresas y no se cumplieron los procedimientos constitucionales para su elaboración.

El máximo órgano de representación del sector privado expuso que, en relación con el debate público acerca de los contenidos de los nuevos libros de texto gratuitos y las guías pedagógicas para los docentes, no se cumplieron los procedimientos para su elaboración establecidos en la Constitución ni la Ley de Educación, al no estar basados en planes y programas de estudio, no considerar la opinión de los gobiernos de las entidades federativas ni de los diversos actores sociales involucrados en la educación.

Mediante un comunicado, los empresarios señalaron que los textos están plagados de omisiones y errores que han sido identificados y difundido por expertos y pedagogos, y publicados en los medios de comunicación.

Indicaron que se promueve sin razón la violencia, el encono y animadversión en contra de empresas y empresarios que operan en el marco de la Ley, y que con sus inversiones generan empleos y contribuyen al desarrollo del país con inclusión y equidad como lo ha reconocido el presidente de la República en varias ocasiones.

El CCE exhortó a las autoridades educativas del país a enseñar Historia sin intentar reescribirla, pues indicó que es relevante dejar constancia de los sucesos históricos y llamarlos por su nombre, en particular el asesinato de los empresarios Eugenio Garza Sada y Fernando Aranguren por parte de la "Liga Comunista 23 de Septiembre" en 1973.

En este sentido, el CCE se unió a las voces que demandan que la Educación en el país se centre en construir un sistema educativo de excelencia para mejorar la calidad de vida de todos los mexicanos, sin ideologías, sin distingos de raza, género y posición social; y que la revisión de los libros de texto gratuitos se apegue al marco legal vigente en la materia.