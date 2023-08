Libros de texto deben ser revisados por expertos en cada materia: Moreira Valdés

La información que se incluye en los nuevos libros de texto no fue revisada ni valorada por expertos en cada una de las materias, fue a nivel general, insistió el diputado local, Álvaro Moreira Valdés.

Lo anterior, luego de la resolución que emitió en primera instancia un juez federal y un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que la Secretaría de Educación en Coahuila no entregará los nuevos libros de texto.

En ese sentido, dijo que los contenidos tienen mucho tema político, y sobre todo errores en cuanto a datos históricos, a información que viene en estos, a la poca información que viene en el caso de algunas materias.

"Yo soy profesor de matemáticas y cuando vi que el contenido de esa materia era tan pobre, me sorprendí, pues sí estamos batallando con esa materia no creo que esa sea la solución, yo creo que faltó mucho que revisar, yo respaldo que en Coahuila no se distribuya, y sobre todo un magistrado ya lo está respaldando", afirmó.

Añadió que los niños y las niñas tienen que continuar con sus clases, estas no se suspenden, y en el estado hay excelentes maestros, muy experimentados, que podrán iniciar sus clases tomando en cuenta contenidos anteriores, los libros de texto del año pasado que ellos conocen ya bien, y que sobre todo han dado muy buenos resultados en el estado.

Recalcó que primero se debe tomar en cuenta a los expertos, hacer una revisión minuciosa, corregir los errores en cuanto a información y eliminar todo tema de orientación política, de orientación de otro tipo de cosas que vienen en el contenido de estos libros de texto.

"Yo creo que nos debemos de centrar en información académica, que para eso son los libros de texto, entonces revisarlos bien con expertos y sustituirlos de inmediato para que los niños no pierdan ningún tipo de clases", concluyó.