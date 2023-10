Líbano descarta que Hizbulá se sume a guerra contra Israel si invade Gaza

El ministro libanés de Exteriores, Abdalá Bou Habib, dijo este domingo que el grupo chií "Hizbulá no entrará inmediatamente" en la guerra contra Israel cuando se produzca la intervención terrestre porque "Hamás puede resistir durante meses".

"Hizbulá no entrará inmediatamente cuando se produzca la invasión terrestre. Hamás dice que puede resistir durante meses y que no habrá reacción de Hizbulá ni de ninguna organización regional al comienzo de la invasión", afirmó el ministro en una entrevista en la cadena independiente MTV Lebanon este domingo.

En el programa, Bou Habib afirmó que "la primera postura de Hizbulá, si la situación no empeora mucho en Gaza, es la no intervención", si bien aclaró que desde el Gobierno libanés no tienen "ningún control sobre ellos", aunque "siempre hay diálogo".

Durante la entrevista, el jefe de la diplomacia libanesa dijo que "siempre" recuerda a Hizbulá que "el Líbano fue destruido en 2006, pero ellos salieron fortalecidos", y que hoy día "tienen más poder que antes".

"Ustedes oyen lo que los israelíes dicen todos los días sobre el Líbano. Mientras que Hizbulá no dice nada. Por supuesto que hay palabras de sus líderes, pero el señor Hasán (Nasrala) no ha dicho nada todavía. No creo que quiera la guerra", relató.

Con estas palabras, Bou Habib se refirió a las declaraciones que realizó hoy el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, quien afirmó que si el grupo chií libanés Hizbulá entra en guerra contra Israel en apoyo del movimiento islamista palestino Hamás,"cometerá el peor error de su vida" y "añorará" el conflicto de 2006.

Así, Netanyahu respondió al anuncio que hizo ayer la formación libanesa, que afirmó que si es necesario "intervenir" en la actual guerra entre Israel y Hamás,"lo hará", si bien el responsable de Exteriores del país de los cedros restó hoy inmediatez a esta hipotética intervención de Hizbulá.

Por otro lado, Bou Habib dijo que "los estadounidenses y otros deben seguir presionando a Israel para que no empiece la guerra en el Líbano", mientras desde su país trabajan "con Hizbulá para que se controle".

"La historia está en Israel y ellos (Occidente) deben detenerlo para que no se produzca una guerra regional", reiteró el ministro de Exteriores libanés, quien advirtió que "las fuerzas de los países circundantes, que no voy a nombrar, están preparadas y ya han empezado a moverse.

El político libanés concluyó su entrevista con una reflexión: "Cuando hay una causa, no se puede detener la resistencia. Incluso si fueran capaces de eliminar a Hamás, no podrán hacerlo. Volverá a haber otro Hamás porque el pueblo está oprimido como está oprimido".

El pasado martes, Bou Habib ya reiteró en una rueda de prensa que su país quiere "calma", pero alertó de que para ello es necesario que Israel deje de atacar el sur del Líbano y también que ponga fin a sus acciones contra la Franja de Gaza.

Desde el pasado 8 de octubre, Hizbulá y las fuerzas israelíes están enzarzados en ataques cruzados en las zonas fronterizas entre ambos países, donde también se han producido acciones reivindicadas por facciones palestinas presentes en el territorio libanés.

La escalada ha elevado los miedos a que el Líbano se convierta en un segundo frente de la guerra entre Israel y las milicias de Gaza, mientras el Gobierno libanés mantiene contactos a nivel interior e internacional para tratar de contenerla.