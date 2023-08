Liam Payne pospone su gira en Latinoamérica tras ser hospitalizado por problemas renales

Malas noticias para los fans de Liam Payne, el cantante tuvo que posponer su gira en Latinoamérica después de que tuvo que pisar el hospital tras enfrentar problemas de salud.

El cantante reveló en redes sociales que tendrá que posponer sus fechas en Latinoamérica, debido a que está recibiendo atención médica.

Liam ofreció disculpas a sus fans que estaban listos para verlo en su gira.

"Con gran pesar tengo que decirles que no tenemos otra opción que posponer mi gira próxima por Sudamérica", señaló Liam en su cuenta de X.

"La semana pasada estuve grave en el hospital con una infección renal grave, es algo que no le desearía a nadie, y las órdenes de los médicos son que ahora necesito descansar y recuperarme", señala el intérprete de Strip That Down.

Señaló que están ajustando todo para poder reprogramar las fechas:

"Estamos trabajando para reprogramar el recorrido lo antes posible, pero por ahora reembolsaremos las entradas, así que esté atento a las actualizaciones desde el punto de compra", reveló.

Agregó: "Estaba más que emocionado de tocar para ustedes. Gracias commo siempre por el amor y el apoyo, espero verlos pronto", concluyó el exOne Direction.

Liam tenía programas presentaciones en Perú, Colombia, Chile, Brasil, Argentina y Ciudad de México.