Leticia Herrera, 'con pendiente' de ASL

La alcaldesa Leticia Herrera Ale, confía en que sean asignados los recursos para mejorar la eficiencia de las redes de agua potable locales, ya sea en los últimos meses del año o en 2024, pues se trata de recursos establecidos de origen junto con las obras de Agua Saludable para La Laguna (ASL), siendo parte fundamental para que se cumpla el objetivo general del gran proyecto.

"Según nuestro director de Conagua, me dijo que efectivamente sí hay recurso para nosotros. Todavía no nos dicen cuánto. Pero nos dijeron que no tuviéramos ningún pendiente y le dije: ¡Qué bueno!... Porque sí estoy con pendiente... Y si no va a haber recursos, pues ya saben", dijo ayer la alcaldesa.

De acuerdo con el desglose del Proyecto de Presupuesto de Egresos (PPEF) del 2024, se establece el destino de una partida federal por 5 mil 900 millones de pesos para Agua Saludable Para La Laguna, en términos muy generales.

INDISPENSABLE EVITAR DESPERDICIO

El Siglo de Torreón informó que los municipios de la Comarca Lagunera de Durango y Coahuila recibirán a través del programa Agua Saludable Para La Laguna (ASL), de acuerdo a lo proyectado, el 55 por ciento (%) del agua que actualmente se extrae a través de sus organismos operadores de agua (Sideapa, Sapal, Simas, etc.) para cumplir con la demanda de la población.

Lo anterior porque el cálculo que realizó la Comisión Nacional del Agua correspondiente al Proyecto de ASL, se basa en la cantidad de agua que -en teoría- y basándose en la población de cada municipio, sería suficiente para cumplir la demanda basados en estándares altos de eficiencia en la conducción. Algo que en la realidad no ocurre, pues el desperdicio por tuberías viejas se aproxima al 50 % del líquido que se extrae.

INSUFICIENTE RECURSO

La Conagua informó en este año, 2023, de una bolsa por 900 millones de pesos para Coahuila y Durango, con el fin de mejorar la eficiencia operativa en la red hidráulica de los municipios de La Laguna.

Aún así, Lerdo mandó proyectos a Conagua para mejora de eficiencia por 600 millones de pesos y Gómez por 500 millones de pesos. Torreón informó tener preautorizados mas de 300 millones de pesos en proyectos.

Conagua informó este año que Torreón recibiría los primeros 120 millones de pesos, Gómez Palacio los primeros 80 millones y Lerdo los primeros 30 millones. No han recibido nada.