Lerdo se declara 'listo' para Agua Saludable, pero con fugas

El municipio de Lerdo se declara listo para recibir la dotación que se les entregará a través del Proyecto de Agua Saludable para La Laguna, que el presidente Andrés Manuel López Obrador pondrá en marcha, en su primera etapa, este 21 de diciembre. No se prevé una nueva suspensión en el servicio.

Lo que sí se prevé, es que se mantengan las fugas de agua potable, en la conducción, ante la falta de modernización y restauración de las líneas obsoletas, por lo que se seguirá "desperdiciando" en fugas entre un 45 a un 50 por ciento, sobre todo del primer cuadro de la ciudad en donde se encuentran el mayor deterioro.

Así lo confirmó Ignacio Ramírez, director de Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Lerdo, quien detalló que la dotación de 330 litros por segundo que se entregará a través del proyecto de Agua Saludable para La Laguna, no es suficiente para atender la demanda de la población, por lo que continuarán en funcionamiento varios pozos abastecedores y se sacarán de operación de forma paulatina.

Recientemente, el alcalde Homero Martínez había indicado que de 13 pozos abastecedores, quedarían en funcionamiento siete.

"El acuerdo es que nosotros vayamos desactivando paulatinamente los pozos, siempre y cuando mantengamos la presión entre 5.5 a 6 kilos de presión, el Proyecto de Agua Saludable, con la dotación que nos dan, no es suficiente y la presión iremos poco a poco desactivando pozos hasta llegar en su totalidad. Tendremos que garantizarle a todos los ciudadanos, nosotros sabemos que es cantidad y calidad del agua saludable, pero también tenemos que entender que no nos han llegado los recursos, no se han aplicado recursos para realizar los trabajos de eficiencia y de conducción que están proyectados; tenemos todavía nosotros líneas y redes de distribución un poco obsoletas, entonces estaremos en espera de que en el 2024 se aprueben los recursos", detalló el titular del sistema abastecedor.

Dijo que para este 21 de diciembre, cuando el presidente abra la válvula, "nosotros estaremos en condiciones de recibirla (el agua) en el acuaférico que tenemos, el cual pasa por el canal Sacramento una línea de 16 pulgadas y otra por el Periférico, que van entrando a alimentar el primer cuadro de la ciudad".

DE LOS PROYECTOS

El titular del Sapal, recordó que fue en el 2022 cuando se presentaron ante la Federación proyectos por una inversión aproximada de 600 millones de pesos para la modernización de todo el sistema, como la renovación de líneas principales, líneas troncales y líneas de distribución para las más de 25 mil tomas domiciliarias.

"Ahorita creo que tenemos una partida que oscila entre los 120 millones de pesos, nosotros presentamos proyectos justificando un importe que ellos nos solicitaron de 120 millones de pesos y hasta los proyectos autorizados sería para meter algunas líneas principales en algunas vialidades principales, también de la ciudad para renovar todo, darle mantenimiento a nuestros tanques de regulación, desinfectar tanques, cambiar cargas subestaciones, cambiar motores y hacer las adecuaciones para tener macro y micromediciones en el sistema".

Estos proyectos esperan sean una realidad para este 2024.