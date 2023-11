Lenia Batres carga contra ministros de la SCJN; los acusa de invadir facultades

Lenia Batres Guadarrama, aspirante a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), arremetió contra las y los ministros del máximo tribunal del país, y los acusó de invadir las facultades del poder legislativo y violentar el principio de actuación democrática.

Al comparecer ante las y los integrantes de la Comisión de Justicia de la Cámara de Senadores, para fundamentar su elegibilidad como candidata, lamentó resoluciones sobre el Plan B electoral, la distribución de libros de texto gratuitos, los fideicomisos del Poder Judicial, entre otras.

"Hablando de división de poderes, se establece que no podrán reunirse los poderes legislativos, ejecutivo, y Judicial en una sola persona o corporación, y cuando el Poder Judicial actual legislando, abrogando leyes completas aprobadas por el Poder Legislativo, con base en principios que él mismo definió, invade doblemente la facultad del Poder Legislativo y me parece que viola el artículo 49 constitucional", declaró.

La actual consejera Adjunta de Legislación y Estudios Normativos de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, agregó que el Poder Judicial también ha violentado la Ley de Amparo al otorgar suspensiones de leyes completas como lo hizo con la reforma electoral y la Ley General de Comunicación Social.

"También ha violado a la Ley de Amparo que no le faculta para suspender actos del Poder Ejecutivo como la distribución de libros de texto gratuito, de manera general, en entidades de la República como sucedió en el estado de Chihuahua, durante un mes, y sigue sucediendo en el estado de Coahuila", declaró.

La aspirante consideró que, desde 2010, el Poder Judicial debió haber acatado el límite a remuneraciones de las personas servidores públicas, "con todo y la excepción que hizo con los ministros y magistrados nombrados antes de la Reforma al artículo 127 constitucional".

Batres Guadarrama aseveró que ni los casos mencionados, "ni otros como el reciente desacato para disponer de los recursos de 13 fideicomisos para las personas damnificadas en el Estado de Guerrero, el poder judicial tiene ninguna justificación".

Al ser cuestionada sobre su cercanía al Poder Ejecutivo, la funcionaria reconoció que existen visiones en común, por lo que calificó de "obvio" que ella apoyaría una reforma al poder judicial y la reducción de salarios para ministros, jueces y magistrados, entre otras cosas.

"Cuando dice que le fallaron (AMLO), habla de que no acataron el tema de los salarios y no se impulsó una reforma Judicial, y yo lo que veo cuando el Ejecutivo propone a las personas más cercanas que conoce, como son los casos, pues es justamente porque sabe, sin ni siquiera habérnoslo preguntado, pero lo sabe porque lo hemos manifestado, que estamos de acuerdo con estos temas y que nos va a ser obvio trabajarlos en su caso", expresó.

La hermana de Martí Batres, agregó que hasta ahora, el Poder Judicial no ha explicado por qué no cumple con el ajuste salarial a 14 años de haberse reformado la constitución: "Y cuando la Constitución dice "acátenlo" y no lo acatan, pues no es al Presidente al que estamos respaldando, es a la Constitución, cuestión que nos parece obvia. Creo que no pide servilismo, en realidad pide que queden ministros y ministras que defiendan en esos temas en que se ha evadido el cumplimiento de la propia Constitución".

Finalmente, aseguró que su cercanía actual con el gobierno, no la condicionará en la determinación de resoluciones: "Ya que las convicciones de Justicia social, de respeto a las libertades personales, y de autogobierno profundo, son las que sustentarían los fallos en los que, desde el Poder Judicial, podría participar, es decir, seguiré guiándome por principios democráticos y de Derechos Humanos asentados en la Constitución".