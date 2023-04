'Lejos de quejarme pienso: a él le fue peor'

Este año el papel de Jesús de Nazaret fue representado por segunda ocasión por Ángel David Serna Quintana, de 21 años de edad, en el Viacrucis de Lerdo.

Fueron dos meses y medio de preparación "pero realmente la preparación es todo el año", dijo, ya que él procura cumplir con los sacramentos que marca la fe católica "para entender un poco por qué y cómo fue la situación tanto psicológica como física de Jesús en aquel momento, así como el aspecto teológico para tratar de personificarlo de la mejor manera, que la gente se lleve algo", señala.

Comentó que aunque quienes forman parte del grupo "Viacrucis, camino a la Cruz" hacen una representación similar a la que hacen los actores, aunque no profesionales, al final resulta que los latigazos, el cansancio en el trayecto, los raspones y la insolación por el intenso sol son reales.

"Lejos de quejarme pienso: a él (Jesús) le fue peor... y que pase lo que tenga que pasar", dice Ángel David, quien al día de hoy se cuestiona cómo es que Jesús aguantó ese maltrato: "y la respuesta que viene a mí es que fue por amor", comenta.

Detalló que todos quienes participan en este acto de fe y esta representación consideran que Cristo llegó a la cruz como un sacrificio de salvación de la humanidad.

Mencionó que desde niño le llamó la atención el Viacrucis y que años atrás se acercó debido a la Asociación Católica de la Juventud Mexicana donde se reunía los sábados y conoció el significado de la religión.

"El Viacrucis es una representación gráfica, no nos quedamos solo con lo que menciona la biblia o las misas, es darle a la gente algo que pueda ver y sentir para que se identifiquen todavía más. Que no se queden solo con las celebraciones litúrgicas pues hay gente que no se acerca tanto a la iglesia pero puede quedarse con esto y ver un poco de lo que fue el sacrificio de Jesús d esta manera", dijo Ángel David.