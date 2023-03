Leer y contar

La buena o mala fortuna de tu camino de vida, puede tener forma de transformarlo en oportunidad, si actúas con total libertad y despegado de la opinión de los demás. Serás juez luego de que veas y analices. Los medios actuales, te brindan la mejor alternativa en TV de cable, porque puedes ver (All quiet on the western front) la galardonada cinta alemana que presenta al joven Félix Krammerer, austriaco de 27, en quien descansa el film conocido como "Sin novedad en el frente".

En el deporte, con otras caras, también se vierten las actitudes de soberbia, de imprudencia, de impotencia, del uso reiterado del libro de las excusas, sin que se den explicaciones, sin dar disculpas, como diciendo que todos somos malos en la historia de alguien. Como Will Smith de Dodgers que niega el saludo a Randy Arozarena en el México-USA (11-5) ante las cámaras en el Mundial. Al deporte le vuelven a veces las ansiedades depresivas de todo un pasado.

Miras el golazo de Benedetti como crack, sacudiéndose a dos y doblando a Vikonis en Toluca (4-1), pero al colombiano lo ves tirándose por atrás al muchacho yucateco Marcel Ruiz al que no rompió el tobillo derecho porque Dios es grande. El árbitro Santander, siempre de bajo nivel, le da amarilla (a pesar de ver la agresión de frente) y solo saca roja cuando lo consulta con el VAR. Y claro, Mazatlán se fue a pique. Dice que no hubo mala intención. ¿Solo habrá querido saludarlo?

Miras al gallardo América pasar con autoridad sobre Tigres pero igual tienes tiempo para ver a los favoritos e idolatrados Gignac y Nahuel, el uno insultándose con el impreciso Lainez y el otro callando al público y diciendo improperios ante el abucheo popular.

Además el DT de emergencia, Ruiz, acude a la excusa clásica y pide disculpas porque su equipo "ha tenido una mala noche".

Buscas espacio y miras que la BBC famosa suspende a su estelar Gary Lineker (62) exastro del Leicester, Tottenham. Barcelona y su selección inglesa por decir que su gobierno excluye de asilo a migrantes indocumentados. La British Broadcasting Corporation es financiada por el estado pero recula cuando el resto de comentaristas hicieron boicot a la cadena, que lo vuelve a llamar y se reconcilia. A veces la gente exagera su miedo y cólera y tiende a ver amenazas donde no las hay.

El ideal romántico del hombre ha desaparecido. Aquí Santos gana tres puntos y hace respirar a su técnico y seguidores, pero jugando con el rosario en la mano y con una defensiva que ya acumula 23 goles en 11 partidos. Total, que vuelven a ser sabias las palabras del viejo maestro que decía. "Usted puede comprender a los árbitros, a los técnicos, a la gente de medios, al público y a los directivos pero no intente comprender a los jugadores, porque ellos viven en otro mundo, uno donde la realidad parece una fantasía". Vaya que tenía razón don Fernando Marcos.