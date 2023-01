¿Le responde? Shakira baila luego de la foto oficial de Gerard Piqué con Clara Chía

Gerard Piqué conmocionó las redes sociales luego de que hiciera "oficial" su relación con Clara Chía, pues fue en su perfil de Instagram donde colocó, por primera vez, una romántica foto juntos. Aunque la acción provocó que ambos fueran criticados por cientos de usuarios, una de las reacciones más esperadas era la de su expareja Shakira, quien aparentemente dejó en claro su respuesta.

Si bien en meses anteriores parecía que con la resolución de la custodia de sus hijos: Milan y Sasha, las aguas se calmarían, la polémica volvió a explotar con el último sencillo de la colombiana "Music Sessions, Vol. 53": recordemos que en él aborda algunos temas de la mediática separación.

La canción no solo serviría como una "catarsis" para la intérprete de "Ojos Así" sino también para llevar a Piqué al ojo público: debido a que la letra confirmaría su supuesta infidelidad con la joven estudiante y ahora pasaría a ser una contundente respuesta a la foto del exjugador.

Fue este miércoles cuando el deportista decidió presumir el rostro de su amada y aunque Shakira no ha dejado de postear en Instagram el exitoso sencillo, horas más tarde de la publicación de su expareja, posteó un clip en sus InstaStories en el que se le observa bailando al ritmo de "Music Sessions, Vol. 53".

En el video retomado de TikTok se oye cantar a la barranquillera: "Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda. Te creíste que me heriste y me volviste más dura, las mujeres ya no lloran las mujeres facturan", frases que provocaron revuelo tras el lanzamiento y una vez más le echarían limón a la herida.

Curiosamente el mismo material visual lo agregó a su perfil con la frase "Las mujeres ya no lloran las mujeres bailan merengue", esto porque un usuario de la plataforma utilizó la canción para mezclarla con un nuevo ritmo.

Por otra parte, sumó a Twitter otro logro, pues se convirtió en el primer artista latino en superar los 70 millones de oyentes mensuales en la historia de Spotify y se posicionó en el número cinco del top global a unos días de su debut.