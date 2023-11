'Le informaron mal', dice Astudillo tras acusaciones del presidente

El exgobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, se deslindó de las acusaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien lo vinculó con la irrupción de integrantes de la disidencia magisterial en el Centro Teletón en Tlapa, y aseguró que "informaron mal" al mandatario.

"Con sorpresa, señor presidente, me he enterado que me vincula y responsabiliza por las protestas de ayer (domingo) en Tlapa, Guerrero, y que no le permitieron estar presente en la inauguración de una obra tan trascendente socialmente", indicó el priista en Facebook.

"Le informaron mal, no tuve, ni tengo nada qué ver en lo sucedido. Solamente recuerde que en el tiempo que fui gobernador usted visitó muchas veces Guerrero y no tuvo ningún problema en llegar a cualquier punto, porque traté siempre de dialogar y de entenderme con todas y todos, porque nos adelantábamos a los conflictos".

Fue el domingo cuando el presidente López Obrador aseguró que no pudo asistir este domingo a la inauguración del CRIT Montaña de Guerrero, por la culpa de un grupo de maestros que, acusó, tenían una actitud de provocación y en busca de conflicto.

Esto en referencia al grupo de maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero, quienes se manifestaron afuera del CRIT y en donde incluso rompieron la puerta de acceso para exigir ver al Mandatario federal para exigirle una mesa de trabajo.