Le gustan los retos

- Los Guerreros del Santos Laguna continúan con su preparación rumbo al compromiso que les espera el próximo sábado en la que será su segunda visita consecutiva, por lo que ayer realizaron un entrenamiento matutino en las canchas alternas del TSM, donde empiezan a delinear la táctica que utilizarán ante San Luis.

El equipo albiverde no tendrá actividad entre semana durante la fecha doble, por lo que aprovecha para seguir entrenando fuertemente en su cuartel general, con miras a revertir el mal resultado que sufrieron ante los Bravos de Juárez.

Para ello, los muchachos de Eduardo Fentanes tendrán esta mañana una nueva práctica en la que realizarán parado de equipo y definirán la alineación a utilizar contra los potosinos.

ADAPTACIÓN

Al finalizar el entrenamiento, Emerson Rodríguez compareció ante los representantes de los medios de comunicación laguneros para exponer sus sensaciones tras disputar sus primeros 41 minutos en la Liga MX con la camiseta albiverde: "Cuando llegué, llevaba como dos o tres semanas de pretemporada. El profe lo primero que me exigió fue la parte física, que es lo que más resalta al futbol mexicano, ida y vuelta, recuperar, ir y volver, atacar y defender, son los conceptos que más destacan en esta liga. Vine a hacer mi trabajo y después de los entrenamientos tengo trabajos extra que ayudan a mejorar mi acondicionamiento físico. Poco a poco me iré adaptando. Lo que da el ritmo son los partidos y va todo muy bien", señaló.

En cuanto a su sentir con la nueva etapa que está comenzando en su carrera y en su vida, el nacido en el Valle del Cauca, mencionó: "Muy contento. Las instalaciones son de primer nivel, es un equipo muy competitivo, llegue aquí y veo que el equipo cada día quiere mejorar. Me he sentido contento, creo que mis compañeros me han acogido de la mejor manera, el grupo, todas las personas en Torreón y la verdad me siento contento, tranquilo, me siento bien la verdad. Me voy adaptando y no va a ser difícil, me he sentido bien, mis compañeros me han dado la mano y me siento con confianza, contento, espero jugar pronto más minutos para brindarle esa ayuda al equipo".

Emerson recuerda con especial gusto su debut santista en un estadio Corona lleno, durante el partido ante el América, escenario que quiere volver a experimentar próximamente: "Me sentí contento porque el estadio estaba lleno, el equipo dio todo ese día e independientemente del resultado, vi el apoyo, la exigencia que da la hinchada, influye mucho en los partidos como que te desorientas o estás desalentado y es a lo que te impulsa, a dar más. Tienes una responsabilidad grande cuando te pones la camisa y hay que seguir con esa racha de victorias. Cuando vamos a disputar de visitantes también debemos hacernos respetar porque para eso trabajamos todos los días, para ganar, nadie quiere perder. Esperemos que el otro partido llegue lo mejor y saquemos el resultado esperado, vengamos con los tres puntos", adelantó.

DEJAR LA MLS

Cuestionado sobre sus razones para dejar la MLS estadounidense y venir a probar suerte en el futbol mexicano, Rodríguez fue muy claro: "Quería competir, ganar minutos. La MLS estaba bien, me sentía bien, pero esta liga me favorece y me gusta más porque es competitiva, rápida y me va a ayudar a mejorar como deportista porque es una liga rápida que se acopla a mi juego. La verdad, el reto me ha venido bien, recién vengo conociendo a los compañeros, a los rivales, la exigencia, todo. Poquito a poco creo que voy a ir complementando y ganando más minutos para ganarme la posición que es lo que espero. Me siento familiarizado porque es casi lo mismo que hacía en la MLS. El futbol en todos lados es lo mismo: pierde el balón, recupera con exigencia, son conceptos básicos, cuestión de adaptarse uno con el equipo", sentenció el volante de 22 años de edad.

"Es algo en conjunto, venir aquí con la misma ilusión de crecer, de aprender cosas y mejorar. Venir aquí implica mucho, mejorar, dar lo mejor de uno. Es una responsabilidad grande porque esperan mucho de mí. Estoy tranquilo porque veo que es un grupo que trabaja, que compite y no me siento presionado por nada, estoy trabajando de la mejor manera para aportar en las falencias y para poder jugar que es lo que quiero: quedar campeón con el equipo, finalizó el habilidoso volante colombiano que ha entrado como relevo en los dos partidos anteriores de los Guerreros.