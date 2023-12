'Le falta atraer nuevas inversiones'

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de San Pedro, Abelardo Fernández Cavazos, dijo que la administración municipal de David Ruiz Mejía ya "brincó" el segundo año y se han mejorado algunos servicios básicos, pero falta la atracción de empresas, ya que hay un estancamiento económico y hay una importante migración de jóvenes en busca de oportunidades laborales.

"Ya brincamos dos de terceras partes de esta administración y mantenemos una tranquilidad en cuestión de la seguridad, en la salud, tenemos agua, luz, pero hace falta impulsar la cuestión económica, la instalación de nuevas empresas, que generan más empleos, que se detone esa parte, que para nosotros los comerciantes es crucial".

Reiteró que, en términos de seguridad, el municipio está bien, que se ha ido resolviendo el problema del desabasto de agua potable y están en ese proceso en el servicio de drenaje, pero no hay un parque industrial, por lo que repitió que se necesita buscar las inversiones que generen los empleos que necesitan los jóvenes que egresan de las universidades que se tienen en el municipio, ya que en el mejor de los casos se colocan en Torreón, pero muchos optan por irse a trabajar a Ramos Arizpe u otras ciudades como Acuña y Piedras Negras.

"El estancamiento en la instalación de nuevas empresas está muy marcado, sabemos que recientemente se instaló una en Luchanas y que bueno, pero falta más, porque la última que llegó a la ciudad fue hace como 15 años. Sabemos que hay más de 11 mil personas en Ramos Arizpe y eso es preocupante, porque se van familias completas y eso es un punto importante atender".

El representante de Canaco, comentó que también es fundamental el tema de salud, ya que se cuenta con tres hospitales, pero en el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social como todos saben está rebasado y el Hospital General también es insuficiente, por lo que consideró que de igual forma es importante atender ese rubro, pues recordó que en la anterior administración se gestionó la construcción de una nueva clínica del IMSS, pero se canceló y es necesario que el alcalde busque retomar el proyecto.

"A San Pedro lo veo tranquilo, los tres órdenes de gobierno nos han ayudado bastante, pero falta también gestionar el mejoramiento de los hospitales, en la anterior administración nos prometieron un nuevo Hospital del Estado y del Seguro Social y que al final fueron puras promesas de campaña y sí nos hace falta tener un buen sistema de salud, pero la instalación de empresas debe ser lo principal, hay fuga de talentos, porque no hay oportunidad de trabajo para los muchachos que están saliendo de las universidades y no podemos permitirlo, mantenemos las mismas plazas laborales, no hay una verdadera oferta y demanda de mano de obra y al no haber más empresas, no hay sueldos competitivos, los trabajadores terminan aceptando lo que sea porque no hay a dónde ir".