'Le apuesto al presidente que va a ser Claudia Sheinbaum', dice Xóchitl Gálvez sobre candidatura de Morena

La virtual ganadora del proceso interno del Frente Amplio por México rumbo a las elecciones presidenciales de 2024, Xóchitl Gálvez Ruiz, lanzó una apuesta al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la próxima coordinadora y candidata de Morena.

Lo anterior, luego de que el mandatario afirmara que "ganó la apuesta" tras darse a conocer los resultados de la encuesta para conocer a quien encabezará el Frente Amplio por México.

"Le apuesto al presidente que va a ser Claudia Sheinbaum. Que le ponga cuánto", desafió al titular del Ejecutivo al término de la inauguración de la reunión plenaria del PRD, a la que fue invitada la senadora albiazul.

Asimismo, lanzó la apuesta en sus redes sociales:

"Le juego doble a sencillo al que anda cantando apuestas: Sheinbaum será la coordinadora y después candidata de la mafia en el poder. ¿Le entra o le saca?", expuso.

También mencionó que "si ya no hay contendiente, ¿para qué hacemos elección?", en referencia a la encuesta que tiene aún programada realizar el Comité Organizador, el próximo domingo 3 de septiembre.

Sin embargo, refirió que acatará lo que disponga el Comité, que dará conferencia de prensa esta tarde para dar detalles de la ruta que seguirá el proceso interno del Frente Amplio por México.

"El comité va a decidir, yo acepto lo que el comité diga. Me hubiera encantado que la contienda llegara al domingo, pero si no hay con quién, ¿con quién llego?", aseveró la senadora Gálvez.

Además, aseguró estar contenta con el resultado de la encuesta y la campaña que realizó durante las últimas ocho semanas. "Yo estoy contenta con lo logrado, haber visitado 27 estados, haber conseguido un millón de firmas, estar en 55 puntos de la encuesta, ¿Cómo no voy a estar contenta?", abundó.

En cuanto a la decisión de la senadora Beatriz Paredes de declinar en su aspiración por la candidatura presidencial, señaló que no hubo presiones para ello; y que de la misma manera, tampoco ella aceptará presiones de nadie.

"La decisión la tomó Beatriz, yo no la tomé, eso es importante decirlo, ella tomó la decisión. Beatriz es una adulta, es una mujer política hecha y derecha. Beatriz es una mujer que no se deja presionar de nadie. Y yo soy una mujer que no se deja presionar por nadie, y váyanlo entendiendo. Nadie me va a dar instrucciones", afirmó.

Finalmente, dijo: "No van a vencernos, porque ellos (Morena), perdieron la oportunidad de darle a los mexicanos lo que les ofrecieron".