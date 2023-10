Laura Zapata confiesa la razón por la que ni Thalía ni Tommy Mottola pagaron el rescate de su secuestro

En una reciente entrevista que realizó la periodista Pati Chapoy a la actriz Laura Zapata, fuertes confesiones salieron a la luz sobre la familia de Laura, en especial, la relación que tiene con su hermana Thalía.

Zapata revela la relación rota que existe entre ella y sus hermanas, desacatado que fue su secuestro el que la hizo darse cuenta de varias cosas.

"Nos levantaron saliendo del Teatro San Rafael, todo duró 45 días para las dos (Ernestina Sodi), yo salí antes, pero yo salí a negociar su vida", señala.

"Ellos estaban pidiendo 5 millones de dólares", agrega sobre los secuestradores.

El dinero aseguró que se lo estaban pidiendo al esposo de Thalía, el empresario Tommy Mottola.

"Y dije bueno, yo la verdad no hablo inglés, yo al señor no lo conozco, yo con el señor me quedé en 'nice to meet you', 'nice to meet you too', 'hello' y 'goodbye'. No sé cuánto dinero tenga, no creo que tenga 5 millones de dólares. Y entonces yo les dije, miren, yo no me llevo con ellos, yo acabo de tener un problema ahora que fui al cumpleaños de Thalía. O sea, yo les pinté un panorama que había sido real, pero se los puse que me odian y no me van a dar ni un centavo, ni un penique de dólar por mí", señaló Laura Zapata.

"Dicen, vamos a liberar a una de ustedes y dice Enestina, sí, pues Laura. Porque yo dije, bueno, yo puedo pedir dinero a ya sabes El Gordo y la Flaca, a mi amigo tal, a Pati Chapoy. Y déjame decirte una cosa, la única que mandó un sobre con dinero fue Elisa Salinas, después se le regresó", reveló.