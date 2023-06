Las tres polémicas que han marcado a La Casa de los Famosos México

Ha pasado una semana desde que 14 famosos se aislaran por completo del mundo exterior para formar parte del nuevo reality de Televisa, La Casa de los Famosos México. Durante uno de sus promocionales, el programa prometió que en dentro de las paredes de la casa se desataría la polémica y, aunque apenas van unos cuantos días desde su estreno, vaya que lo ha cumplido.

Pleitos, complots y varias declaraciones muy controversiales han mantenido a los televidentes al pendiente de lo que pasa con los participantes y sobre todo, ha generado grandes expectativas de lo que podría pasar después.

A continuación las tres de las más fuertes polémicas que han marcado el inicio de este show de celebridades.

Mayer hablando sobre el caso de Héctor Parra.

Durante una de las tantas conversaciones que han tenido entre los participantes, el exGaribaldi pecó de indiscreto y decidió hablar de uno de los casos más mediáticos que se han visto dentro del mundo del espectáculo: las acusaciones de abuso que enfrentó el actor Héctor Parra y en el que él estuvo involucrado por supuesto tráfico de influencias. Mayer explicó que fue Alexa Hoffman, hija menor de Parra y quien lo denunció, quien lo buscó para que pudiera orientarla durante el proceso legal.

El entonces diputado federal, comprometido con la causa de ayudar a las víctimas, recibió a la joven y después de escucharla decidió apoyarla. Aunque reconoció que Alexa se equivocó al destapar su caso con los medios de comunicación, también señaló que este error no era para que la tacharan como una farsante, y es que el público ha puesto en duda sus declaraciones: "Eso no la hace una farsante, la han sacrificado por eso. La gente te juzga y te dice ‘¿por qué no fuiste primero acá y luego acá?’ Yo jamás le pedí pruebas porque eso es revictimizar, le dije yo no quiero ver, a mí no me enseñes".

Recordemos que tras la participación de Mayer, los abogados de Parra denunciaron un presunto tráfico de influencias, sin embargo esto no pudo comprobarse y aunque el actor fue absuelto por los cargos de abuso, enfrenta una sentencia de 10 años por corrupción de menores.

Poncho de Nigris es acusado de transfobia.

Durante el estreno del reality Poncho se llevó la peor parte, no sólo fue nominado por decisión del público, también fue señalado de hacer comentarios transfóbicos al declarar que no quería dormir en la misma cama que la influencer Wendy Guevara.

El primer comentario donde mostró una actitud negativa fue cuando Guevara aseguró que no sentía ningún tipo de atracción hacia Poncho, a lo que el inmediatamente respondió "a mí menos, a mí menos, tiene la cara más grande que yo", pero ella lo tomó con humor y le respondió "y otras cosas también".

Después se puso en aprietos cuando tuvieron que tomar una decisión: dormir juntos en una cama matrimonial o no poder asistir a la primera fiesta temática del programa y ante la negativa de De Nigris, ambos se quedaron sin participar en el evento.

Estas acciones hicieron que los usuarios de redes sociales criticaran fuertemente al conductor y hasta exigieran su eliminación del programa.

Apio Quijano habla por primera vez de su sexualidad.

Luego de muchas especulaciones en torno a la orientación sexual del integrante de Kabah, fue el propio Apio quien decidió poner fin a todas las dudas. Durante una plática con algunos de sus compañeros, el cantante se declaró abiertamente bisexual, incluso, reveló que llegó a sostener un romance con María José, quien también formo parte de la agrupación.

"A mí las mujeres y los hombres me gustan, veo a Marie Claire (Harp) y me encanta, no soy 100 por ciento gay", dijo. Quijano también reconoció que es muy femenino, pero eso no quita que le atraigan las mujeres. Eso sí al hablar de su vida privada sólo comentó que ha llegado a amar a ambos géneros con la misma intensidad.