Las temperaturas más bajas de la temporada

La mañana de ayer sábado se registró la temperatura más baja de la temporada en la zona urbana de la ciudad de Durango con menos 4.2 grados centígrados al sur de la ciudad y menos 3.4 en la zona oriente.

El frente frío 20 dejó ya su huella antes de que termine el año y provocó que el termómetro bajara en la zona sur de la ciudad hasta los menos 4.2 grados centígrados, la temperatura más baja de esta época invernal en la ciudad de Durango.

En la zona oriente, Ciudad Industrial, donde se encuentra el Observatorio Meteorológico de la Conagua en la ciudad, la temperatura alcanzó los 3.4 grados negativos por la mañana de ayer sábado 30 de diciembre.

Pero no fue la temperatura más baja del municipio de Durango, al menos, en el reporte del área de Hidrología y Meteorología en la comunidad de Las Bayas, ya en la sierra, el termómetro bajó a 9.7 grados negativos.

En el municipio de Pueblo Nuevo, la cabecera municipal El Salto, la temperatura más baja el sábado fue de 12 grados bajo cero mientras que en el municipio de Nuevo Ideal fue de 8.0 grados negativos.

El municipio de Tepehuanes registró 6.6 grados centígrados bajo cero, la temperatura más baja de la temporada, mientras que en Santiago Papasquiaro el termómetro se detuvo en 4.0 grados bajo cero.

En el norte del estado, el municipio de Hidalgo fue el que registró la menor temperatura con menos 3.5 y en Ocampo fue de dos negativos; en Vicente Guerrero alcanzó el 1.5 bajo cero y en Canatlán uno negativo.

En la comunidad de La Rosilla donde suele registrarse la temperatura más baja no solo del estado, sino del país, no hubo quien pudiera tomar la temperatura la mañana del pasado sábado por lo que no se registró, oficialmente hasta donde bajó el termómetro, pero de acuerdo a los expertos del tema, la temperatura pudo haberse estancado en los 18 bajo cero, aunque no es una cifra oficial.