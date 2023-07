Las razones por la que los Premios Emmy no podrían llevarse a cabo

Con aparente tranquilidad y soltura hoy, el presidente de la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión, Frank Scherma, junto a la actriz Yvette Brown, anunció los nombres de los nominados a los Premios Emmy a lo mejor de las series de televisión y streaming de este año.

"Succession" encabeza la lista con 27 nominaciones, entre ellas mejor serie de drama, asimismo, otras grandes producciones como "The white lotus" y la reciente "The last of us", también compiten para llevarse la estatuilla, en una ceremonia prevista para el 18 de septiembre, pero esto podría no culminar debido a un suceso histórico: la huelga de guionistas que estalló en Hollywood hace unos meses.

Orquestada por el Sindicato de escritores, desde mayo, esta protesta busca encontrar mejores acuerdos entre los grandes estudios y los creadores de historias que les permitan obtener mejores sueldos y condiciones de trabajo más justas y adecuadas a las nuevas formas de distribución, por ejemplo en streaming.

Algunos programas, sobre todo los de variedades, como el talk show de Jimmy Kimmel, ya se han visto afectados y el panorama se puso más difícil cuando el Sindicato de Actores de Hollywood ( SAG-AFTRA) decidió unirse a la causa.

Los actores prorrogaron su contrato colectivo en acuerdo con los estudios y esta tarde se llevará a cabo una reunión entre ambos interesados para negociar sus peticiones; de no lograrlo antes de la medianoche de este miércoles, se produciría una huelga doble, algo no visto en Hollywood en más de 70 años. Con los actores y escritores en paro, el evento podría no ser llevado a cabo este año, pues implicaría un boicot para la ceremonia.

"Esperamos que las negociaciones en curso del Gremio puedan llegar a una resolución equitativa y rápida. Estamos comprometidos a apoyar una industria televisiva que se mantiene fuerte y equitativa y donde podemos continuar honrando a todos los increíbles trabajos", dijo Frank Scherma, director de la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión en el anuncio en vivo de los nominados.

SAG, que agrupa a 160 mil artistas, aprobó con antelación una acción de peso a falta de acuerdo. Mientras que la huelga de los guionistas ha reducido de forma drástica la cantidad de películas y programas en producción, una paralización de los actores podría reducirlas casi por completo.