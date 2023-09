Las primeras palabras de 'Tecatito' Corona en su regreso a Rayados de Monterrey

No hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla y después de una década en el futbol europeo, Jesús 'Tecatito' Corona regresó a la Liga MX como refuerzo de los Rayados de Monterrey.

El equipo de sus amores lo fichó para pelear por el campeonato del Apertura 2023 y el canterano albiazul, hoy veterano, mostró su emoción por estar de regreso.

Se espera que Corona sea presentado este martes en el Estadio BBVA y así pueda integrarse al primer equipo lo antes posible, aunque por fecha FIFA no tendrá su debut hasta la jornada 8, programada para el sábado 16 de septiembre.

"Estoy muy feliz. Esperé años por volver y hoy se concretó así que estoy muy ilusionado. La gente puede esperar que voy a intentar todo lo posible por regresarle la confianza que me tuvieron" declaró en su llegada a Nuevo León el futbolista.

Corona, que fue campeón de Liga MX y de la Liga de Campeones de CONCACAF, aseguró que será uno más dentro del plantel para sumar y lograr los objetivos, además de dejar en claro que su principal motivación para regresar es que Rayados es su casa.