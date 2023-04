Las primeras horas de Taddei en el INE

La tómbola decidió. Guadalupe Taddei Zavala fue una beneficiada de la suerte y de la falta de acuerdos políticos en San Lázaro. Todavía sin poder creérselo del todo, la nueva consejera presidenta del INE llegó a su nueva oficina, cumplió con los protocolos y de inmediato delineó su estrategia de comunicación social: el silencio.

La expresidenta del Instituto Estatal Electoral de Sonora enfrentó una primera semana compleja. Primero, recibió al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, en una ceremonia enfocada en tratar de dejar atrás las confrontaciones con la administración lopezobradorista. Pero contrario a lo acostumbrado, el INE no fue la voz cantante del encuentro. No lo presumió como solía hacerlo, ni siquiera hubo un comunicado al respecto.

Después, tomó fuerza el escándalo de la consejera Norma de la Cruz, acusada de exigir "moches" a sus asesores. Si bien el asunto no tocaba a Taddei Zavala, de nuevo, en el INE reinó el silencio.

Un tercer momento de relevancia vino cuando comenzó a circular la versión, principalmente en redes sociales, de que la nueva consejera presidenta no tenía cédula profesional y que ostentaba la de otra persona. Al hacer una búsqueda en el Registro de Profesionales de Sonora, Taddei Zavala aparece como Licenciada en Administración Pública, aunque efectivamente no está registrada en el Registro Nacional de Profesionistas. Ante un tema tan delicado, otra vez, el INE guardó silencio en lugar de dar una explicación sólida y creíble.

Finalmente, llegó la designación de Miguel Ángel Patiño como nuevo secretario ejecutivo, en lugar de Edmundo Jacobo. Pero no fue el INE quien lo dio a conocer primero, sino una filtración que llegó a distintos medios de comunicación varias horas antes del anuncio oficial. Por cuarta ocasión en la semana, ganaba el silencio.

Detrás de esta estrategia está Iván Flores, encargado de despacho de la coordinación nacional de comunicación social en el INE. Según fuentes, él no es el creador, sino "un solapador temeroso". Flores fue designado por el consejero presidente saliente Lorenzo Córdova, en un movimiento de última hora que ha generado decenas de cuestionamientos.

Flores es poco querido al interior. A él le atribuyen orquestar el escándalo de los videos de contenido sexual que detonaron la caída de Alberto García Sarubbi como coordinador de comunicación social del INE a mediados de 2016.

Flores tampoco es querido al exterior. Ahora, con su nuevo puesto de alto nivel, está enfrascado en un conflicto con la mayoría de los medios de comunicación que cubren la fuente y están molestos, pero han preferido guardar silencio y no hacer reclamos por el momento. Según las mismas fuentes, en su afán de quedar bien con la nueva consejera presidenta, ordenó que las y los reporteros ya no podían "flotar" por las instalaciones. Salvo algunas excepciones de permisos concedidos por él, nadie puede estar en la explanada del INE y mucho menos en el área de consejeros. Los medios y sus representantes tienen que permanecer en el área de prensa para no incomodar a Taddei Zavala.

Stent: El que a dos amos sirve, con uno queda mal.

