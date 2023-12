las palabras tienen la palabra

QUÉ MIEDO CON LAS INYECCIONES

"Oiga doctor, es que, híjole, las agujas me ponen algo nervioso, je, je… bueno, lo que pasa es que les tengo miedo… bueno, en realidad le tengo pavor a las inyecciones". Entonces el doctor le dirá: "Ah, entonces usted tiene tripanofobia…" "No doctor, yo estoy sano, nada más que le tengo mucho miedo a las inyecciones".

Lo que nuestro imaginario personaje no entendió del imaginario doctor es que éste último le dijo que tenía "tripanofobia" porque este es el término para referirse al "miedo irracional a las inyecciones". ¡Ah cómo le teníamos miedo a las inyecciones cuando éramos niños! Pero a algunos se les quedó ese temor y eso es un problema ahora que todo mundo se está vacunando. La palabra "tripanofobia" se ha formado del griego trýpanon que significa "taladro" y fobia, que ya sabe usted que es "rechazo" o "aversión" hacia algo.

Al que padece esta fobia, usted le puede llamar un "tripanófobo" o "tripanofóbico" y ambas son correctas. Ahora que, si no le agrada mucho el término de tripanofobia, puede usar belonefobia o aicmofobia, que es el rechazo a las agujas o en general a cualquier objeto punzocortante.

Así como tripanofobia, últimamente me he encontrado con términos que al menos yo desconocía y que me he dado a la tarea de investigar un poco sobre ellos. Dos de ellas me las encontré la semana pasada: "fisigital" y "figital". Estas dos palabras tienen exactamente el mismo significado y son una adaptación de la palabra inglesa phygital. Luego le rasqué un poquito más y me di cuenta de que se refieren a la presencia de una persona en el mundo físico y en el mundo digital al mismo tiempo.

¿Cómo se da esto de lo figital o fisigital? Le doy un ejemplo: si usted a comprado algún artículo en una tienda virtual, ya sea en una página de internet o una app en su teléfono móvil, está haciendo sus compras en el mundo digital. Sin embargo, el artículo puede llegarle directamente a su casa o usted lo recoge en una tienda real, y esto es el mundo físico, el real. Todo el proceso desde que escogió el artículo, lo pagó y lo recibió, es una mezcla de los mundos digital y físico.

Y ya casi me voy, pero antes le dejo la palabra brunch, que es muy probable que la conozca: es la comida que se hace entre el desayuno y el almuerzo, un anglicismo compuesto de las palabras breakfast y lunch. Así he visto que se usa: brunch, pero hace poco me topé con su forma propuesta en español, que ahora le comparto: desalmuerzo, que es un acrónimo formado por "desayuno" y "almuerzo".

¿A usted le gusta la palabra? No lo sé, pero a mí me suena mejor brunch, además de que "desalmuerzo" ni siquiera a la Real Academia Española le ha gustado ya que no la ha incluido -todavía- en su diccionario.

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios.

[email protected] Twitter: @donjuanrecaredo

ME PREGUNTA Julián Reséndiz: Cuando usamos una palabra en inglés, ¿se pone entre comillas o en letra cursiva?

LE RESPONDO: En el caso de escribir cualquier extranjerismo (inglés, francés, etc.) es decir, cualquier palabra que no esté en español oficialmente, se debe usar letra cursiva para indicarlo, y si no está disponible la cursiva, pueden usarse comillas como alternativa.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: Sospecho que soy bipolar, porque odio engordar, pero me encanta comer.