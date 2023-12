FÍJESE ASTÉ

Por supuesto que no se dice "asté", lo correcto es "usted", pero eso asté… digo, usted ya lo sabía. Esa, más que un error, es una manera folclórica de decir la palabra "usted" que suena muy seria, solemne… muy "almidonada" como decía mi abuela. Sin embargo, hay otros errores en el lenguaje que, aunque son muy comunes porque se cometen con frecuencia, no se detectan tan fácilmente. Así que, para no "almidonarnos" tanto, usaré la frase con la que empecé este comentario, si asté me lo permite, para mostrarle algunos de estos errores que comúnmente se cometen en el lenguaje.

Fíjese asté, que estas palabras van separadas. Es que hay un grupito de palabras que usualmente tendemos a juntar, pero en realidad deben ir separadas. ¿Cuáles son estas palabras? Me refiero a palabras como: nosé, enserio, osea, asíque, entre otras, que deben escribirse como: no sé, en serio, o sea y así que. También la palabra "a bordo" debe ir separada y no escribirse "abordo", a menos de que se use como sinónimo de "abordaje" o como la conjugación en primera persona del presente del verbo abordar: "yo abordo".

Fíjese asté, que si voy a sacar una conclusión de algo, no "deducí", sino que "deduje". Ese es el significado de esta palabra: deducir, pero a la hora de conjugar este verbo en tiempo pasado, nos "hacemos bolas" y muchas veces lo ponemos mal. Así que no se dice "deducí", ni "traducí", ni "reducieron". Lo correcto es: deduje, traduje y redujeron.

Fíjese asté, que el verbo "echar" no lleva 'h' al principio. No es raro que se encuentre uno alguna conversación escrita en donde alguien ponga algo como: "me hechó a mí la culpa", cuando lo correcto es "me echó la culpa". La palabra "hecho" sí lleva 'h' cuando se refiere al verbo hacer: "Este pastel está muy bien hecho".

Fíjese asté, que cuando escribimos el saludo en una carta o un mensaje, no debe ponerse coma, así: "Estimado señor," porque lo correcto es siempre poner dos puntos ':' de esta manera: "Estimado señor:"

Fíjese asté que hay que cuidar la concordancia. Por ejemplo, ¿cuál de las siguientes frases es la correcta?: "Pedro le dijo a sus papás la verdad" o "Pedro les dijo a sus papás la verdad" ¿Le o les? Pues la correcta es la segunda: "Pedro les dijo a sus papás la verdad", porque el pronombre "le" o "les" debe concordar con el complemento (papás) y no con el sujeto (Pedro). Este error es muy común y nos crea muchos problemas, ¿a poco no?

Fíjese asté, que no se dice "en base a" sino que lo correcto es "con base en". Decir una frase como: "Tomamos la decisión en base a los datos que nos dieron" es incorrecta y debe ser así: "Tomamos la decisión con base en los datos que nos dieron". Ándele, así sí.

Fíjese asté que lo correcto es decir "prever" y no "preveer". Que no le quepa la menor duda: la palabra "preveer" no existe. Lo correcto es "prever", que es exactamente lo mismo que "ver" pero con el prefijo "pre": prever. Lo que pasa es que, por alguna razón, la confundimos con el verbo "proveer", que ese sí lleva doble 'e'. Pero asté no se confunda… ¡par favar! Digo, ¡por favor!

Y fíjese asté, que me podría quedar aquí enlistando errores, pero por el momento el espacio se ha terminado, así que tendré que dejarlo para la siguiente ocasión.

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios.

ME PREGUNTA Horacio Polendo: ¿Está bien que en muchas agencias de publicidad usen la palabra "media" en lugar de "medio de comunicación"?

LE RESPONDO: En realidad no es correcto, porque se puede prestar a confusión ya que la palabra "media" en español es esa prenda de seda o nailon con la que se cubren las piernas. Lo adecuado sería decir "medio" o "medio de comunicación".

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: Es un error castigar a los hijos quitándoles el celular. Lo correcto es quitarles el cargador y observar el miedo en sus ojos a medida que la batería muere.