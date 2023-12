las palabras tienen la palabra

GUANTES PARA TODO

En el área de seguridad de un aeropuerto solía ser una señal de alerta cuando uno de los guardias sacaba los guantes de látex, se los ponía lentamente en cada una de sus manos y te decía: "pase por favor a este cuartito para hacerle una pequeña revisión…" "Pequeña ojalá tengas la mano", pensaba uno, porque el uso de guantes indicaba que lo más probable es que la inspección incluiría una búsqueda -seguramente de sustancias o artículos ilegales- dentro de las cavidades del cuerpo. A mí, por fortuna, nunca me ha tocado una inspección de ese tipo… todavía.

Eso era antes -aunque se siguen haciendo esas inspecciones- pero los guantes ya se usan para todo: revisar el equipaje, tomar las pertenencias, etc. y no sólo en el ambiente del aeropuerto, sino en todos lados, como una medida de higiene, ya que los guantes que usan son desechables. Es que los guantes son un invento extraordinario y los hay de muy diversos tipos.

Imagínese estar en un lugar extremadamente frío y no traer guantes de tela o de algún material térmico… ¡se le van a congelar las manos! Los guantes son esenciales en ese caso y en muchos otros también. No me puedo imaginar una buena pelea de box en la que los participantes se den de guamazos sin sus respectivos guantes… yo creo que no aguantarían ni un round.

El invento del guante ha acompañado al ser humano en muchas de sus aventuras, y la palabra misma "guante" es aventurera, porque de su origen se dice que pasó una larga travesía, ya que nació del germánico wante, pasando por el franco want y así se fue por el francés, el catalán, hasta el castellano en el que nos llega como "guante". Para los francos era una pieza muy importante el guante, ya que los desafíos entre enemigos se iniciaban cuando uno se lo aventaba en la cara al otro… el guante, por supuesto.

Ya que andamos con el boxeo, existe la frase "colgar los guantes" que usamos para decir que estamos desistiendo de algo, que ya no queremos participar, como literalmente cuelga los guantes un boxeador que ya no se va a dedicar a este deporte; incluso, decir "colgar los guantes" muchas veces es como "colgar los tenis", o sea, que alguien se petateó, se murió… y se murió todito.

Si dices que algo te queda "como un guante", estas diciendo que te queda perfectamente porque es de tu talla adecuada, mientras que dar un golpe o una cachetada "con guante blanco" quiere decir que, por ejemplo, criticas a alguien pero no lo haces así de frente, sino con mucha diplomacia, disimuladamente… como no queriendo la cosa.

"Es que a ti ya no hay quien te aguante…" es una frase fuerte que se le dice a una persona insoportable, pero ¿tiene algo que ver el dichoso "guante" con el "aguante"? Por supuesto, porque evidentemente es la misma raíz. El verbo "aguantar" viene del italiano agguantare que quiere decir "empuñar" y hace alusión a los guantes que usaban los guerreros medievales. Así que "aguantar" algo es agarrarlo con un guante para detenerlo, como una cuerda para que no se escurra.

Y para que mi comentario no se vuelva inaguantable, es momento de despedirme por hoy. ¡Hasta luego!

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios.

[email protected] Twitter: @donjuanrecaredo

ME PREGUNTA Valeria Treviño: El origen de la palabra "eslabón".

LE RESPONDO: Según los diccionarios etimológicos, la palabra "eslabón" viene de "esclavón" que era una forma antigua de decir "esclavo". Tanto "esclavo" como "esclavón" provienen del grupo étnico eslavo, que en la Edad Media fueron objeto de la esclavitud. Se hace la comparación de "eslabón" con "esclavo", porque no es posible separarlos porque están encadenados.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: Al que le caiga el guante, que se lo aguante.