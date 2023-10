LA ASOMBROSA HISTORIA DE PAT

La historia de Pat Martino es increíble. Lamentablemente fallecido hace poco tiempo, Pat fue uno de los mejores guitarristas del mundo. Nació en la ciudad de Filadelfia, en Estados Unidos y desde los quince años empezó a tocar la guitarra a nivel profesional, demostrando ser un extraordinario músico, especialmente del género del jazz.

Grabó muchos discos a finales de los años 60 y durante toda la década de los 70, convirtiéndose en un prolífico compositor. Luego empezó a tener problemas de salud, específicamente neurológicos… o sea, en el cerebro. En el año de 1980 se sometió a una operación neurológica debido a un aneurisma, que es una dilatación de los vasos sanguíneos. El gran Pat sobrevivió, pero perdió prácticamente toda su memoria, y no recordaba absolutamente nada sobre cómo tocar la guitarra.

¡Imagínese usted! Siendo un músico extraordinario y un día despertar y no saber ni cómo hacer un acorde de La Mayor en la guitarra. Pero Martino no se rindió y se puso a escuchar los discos que había grabado anteriormente. Poco a poco, con muchísima dedicación y esfuerzo, en algunos años recuperó su nivel para tocar el instrumento y algunos dicen que hasta se superó a él mismo antes de su problema. ¡Es impresionante!

Así es de asombrosa la "computadora" que llevamos sobre los hombros y que se llama cerebro. Por más que los científicos han estudiado a este órgano, la mayor parte de él y de su funcionamiento sigue siendo un misterio. ¿Y dónde se encuentra ubicado? Pues en la cabeza, por supuesto, y en la palabra misma lo dice, porque resulta que "cerebro" viene del latín cerebrum, que tiene la raíz indoeuropea ker¸ que se refiere a la cabeza, y brum que es "llevar". Entonces, el cerebro es "lo que se lleva en la cabeza".

En la cabeza tenemos los sesos… ¿qué son esos? ¡Pues los sesos esos! Vienen a ser lo mismo que el cerebro porque en muchas ocasiones nos referimos indistintamente a uno y a otro como si fueran lo mismo, y en general así es, aunque en las palabras si hay diferencias porque "seso" se derivó de sensus, que literalmente quiere decir "sentir".

Entonces en los sesos, según se cree, están los sentidos, pero no nada más los cinco que ya conocemos -vista, olfato, gusto, oído y tacto- sino también el sentido común, que ya requiere de pensar y reflexionar sobre lo que sentimos, y que ya sabemos que es el menos común de los sentidos porque mucha gente se rehúsa a pensar antes de hacer las cosas.

Luego, alguien se preguntará -como yo me he preguntado-: ¿por qué se le llama materia gris al cerebro? La respuesta no parece tan obvia al ver el color de este órgano, que al menos en las fotos que yo he visto, parece ser rosa o algún tono rosado. Sin embargo, los médicos que lo han estudiado "de cerquita" desde el principio han dicho que su color es gris… yo digo que, si acaso, gris rosáceo. ¿Será que aquellos médicos sufrían de daltonismo, este defecto de la vista que no permite percibir ciertos colores?

Del color que sea, el cerebro puede ser sorprendentemente poderoso si se ejercita… o sea que es necesario que lo pongamos a trabajar…

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios.

[email protected] Twitter: @donjuanrecaredo

ME PREGUNTA Sandra Reyes: Si quiero preguntar la hora, debo decir: "¿qué hora es?" o "¿qué horas son?"

LE RESPONDO: Puedes usar cualquiera de las dos formas, Sandra. Aunque la Academia Española recomienda que es mejor usar: "¿Qué hora es?"

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA. Atento aviso: solicitamos donante de sueldo… ¡es urgente!