las palabras tienen la palabra

POR ESTA RAZÓN SE LE LLAMA MENSO

Mientras estoy aprendiendo siempre acerca del lenguaje, para mí es normal encontrar significados nuevos a palabras ya conocidas… ¿le ha pasado a usted? Es normal que existan varios significados para una misma palabra; de hecho, ese el caso con la mayoría de las palabras.

Cuando estaba en la universidad, alguna vez nos pusieron un examen para medir el coeficiente intelectual a los alumnos. Desgraciadamente mis resultados no demostraron que yo fuera un genio ni nada por el estilo, pero lo que me llamó la atención es que la sociedad que había diseñado aquel examen para medir la inteligencia se llama Mensa. Discúlpeme usted, pero esto me pareció una tremenda ironía, si sabemos que la palabra mensa -y menso también- significa tonto. Después me enteré de que la palabra "menso" proviene del latín vulgar mensus y ésta a su vez deriva de metiri que significa medir. ¡Ándele, así sí! Pues claro, le pusieron Mensa a la asociación porque mide la inteligencia.

Por el mismo camino de menso -o sea, de medir- vienen palabras como: dimensión, inconmensurable, inmenso y muchas otras. Y entonces, ¿por qué le llamamos "menso" al menso… digo, al tonto? Pues porque "menso" es el "medido", ese individuo al que ya le tomaron la medida y le "toman el pelo" fácilmente.

Le tengo otro ejemplo de una palabra con significado que desconocía: apergollar. Este verbo yo pensaba que era una palabra surgida del habla popular, pero investigando me encontré con que no es así. Apergollar es una descomposición de apercollar que significa "asir fuertemente por el cuello". Viene del latín per collum que significa precisamente "por el cuello". En México utilizamos "apergollar" para decir que agarramos algo con mucha fuerza.

Los "mojados" son los inmigrantes ilegales que se pasan al vecino país del norte nadando en las aguas del Río Bravo, situación que no le gusta nadita al mandatario de tal nación. Los mojados o espaldas mojadas -wetbacks como le llaman "los de allá"- normalmente terminan trabajando en el campo, cosechando. Esas son las pizcas: la cosecha de algunas plantas como el algodón que normalmente se hace de manera manual y deja las manos hechas un desastre. Bueno, pues pizca también se usa en las recetas de cocina, cuando nos dicen que pongamos "una pizca de sal". Yo pensaba que "pizca" era como un "pellizquito" y sí lo era, pero la palabra tiene su origen náhuatl que es el vocablo pishkani que significa "coger el maíz".

Visitando un restaurante especializado en mariscos, veo en el menú un coctel de callo de hacha. Investigo un poco y resulta que el callo de hacha ni es callo ni es hacha. Es un músculo comestible de ciertos moluscos de la familia de lo Pinnidae, muy apreciado por su sabor.

ME PREGUNTA Yolanda Baca: ¿Cómo es correcto decir, de 2023 o del 2023?

LE RESPONDO: Las dos formas se consideran correctas.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: No es poca ciencia aprender a soportar las tonterías de los ignorantes.