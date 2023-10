POCO NOS FALTA

Pues sí, todavía faltan casi tres meses, pero ya estamos pensando en que le falta poco al año para terminarse. La dieta, hacer ejercicio, ahorrar, dejar el trago -¿en dónde?- o cualquiera de los propósitos tan comunes que nos ponemos cada año nuevo tendrán que repetirse en el nuevo año, precisamente cuando estamos en la mera fiesta atragantándonos con las uvas, para luego salir inmediatamente después a correr de un lado para otro por la calle con unas maletotas, porque tenemos la esperanza de viajar mucho en el año que inicia… como si las maletas tuvieran la culpa. No sé usted, pero cuando yo viajo, lo que menos me gusta es andar cargando maletas, así que mejor salga a la calle con alguien que se las cargue o se pasará todo el año lastimado de la espalda por andar cargando las petacas, o sea las maletas.

Cada vez que pienso en un año nuevo, o más bien, en el año que termina, me acuerdo de la tradicional canción que dice: "yo no olvido el año viejo, porque me ha deja'o cosa' muy buena'…" y la cantamos con mucho sabor, aunque no nos haya dejado nada bueno y si acaso algunos -muchos- kilos de más.

Es difícil mantenerse sin bailar cuando se oye esta magnífica versión de El año viejo que canta Tony Camargo sobre un arreglo del maestro Rafael de Paz. "Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra…" El cantante que muchos creen cubano, es Antonio Camargo Carrasco nacido en Guadalajara en 1926 y quien murió en Mérida, Yucatán, en el año 2020.

En un viaje a Sudamérica, Camargo descubrió este porro colombiano y decidió grabarlo en México en 1953. El tiempo pasa y seguirá pasando, pero la pieza sigue poniéndonos a bailar junto con otras como: El hombre aparecido, Mi cafetal, La pastora y muchos otros éxitos que han inmortalizado al genial intérprete.

En su larga trayectoria musical, Tony Camargo ha hecho dueto con grandes cantantes antillanos como Benny Moré, Miguelito Valdés y Daniel Santos.

Entonces, ya no falta mucho para que empecemos a escuchar esa conocida melodía en todos lados: en los programas de televisión, noticieros, en el radio… y una vez más disfrutaremos con El año viejo, canción que nos recuerda que definitivamente nos ha deja'o cosa' muy buena'… sea cual sea la realidad.

ME PREGUNTA Julián Domínguez: ¿Cómo es lo correcto: habían cinco personas o había cinco personas?

LE RESPONDO: Lo correcto es: "había cinco personas".

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: Una buena esposa siempre perdona a su marido cuando está equivocada.