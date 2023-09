EL TIPO DEL ESTEREOTIPO

Un tipo puede ser un individuo, un sujeto cualquiera, alguien que pasa por la calle y del cual no sabemos ni su nombre. "¿Quién será ese tipo?" Pues quién sabe, no lo conocemos. Tipo también puede ser un ejemplar, a eso que llamamos el "prototipo" que es el modelo de una virtud o cualidad. Cuando se inventa un artículo, como obviamente no existe, se hace un prototipo para ver cómo va a quedar el artículo cuando ya se hagan muchos.

Tenemos también al estereotipo, que obviamente no es un tipo de sonido estéreo, sino que es "una imagen aceptada comúnmente por un grupo o sociedad con carácter inmutable"; así lo dice el diccionario y la raíz de la palabra es griega: stereós que es "solido" y týpos que significa "molde". Ya vamos conociendo mucho más a este tipo… o sea, a la palabra "tipo".

"Tipo de que no te entendí para nada", me dice un joven usando la palabra "tipo" como muletilla; "literal" es otra muy usada; "Tipo de que no entiendo, literal" es una frase común. ¿Los ha escuchado?

Un tipo puede ser también una pieza de imprenta o simplemente una letra realzada en metal que sirve para imprimir generalmente en papel. Una familia de tipos o todo el conjunto de ellos constituye una tipografía, es decir de tipos o letras con rasgos similares que se utilizan para formar palabras y luego imprimirlas.

"Arturo es un buen tipo" o "Manuel es un tipazo" decimos de aquellos que consideramos personas de cierta calidad. En otro caso diríamos que "Jesús tiene tipo de arquitecto" o sea que aunque el tal Chuy no tiene la profesión, sus maneras corresponden a la idea que tenemos de un arquitecto, de sus maneras o de su comportamiento.

Y a propósito de arquitectura, tenemos el "arquetipo", aclarándole a usted que, aunque son palabras parecidas, no se relacionan entre sí. En psicología un arquetipo es la representación que se considera modelo de cualquier manifestación de la realidad: "Juan es el arquetipo del político corrupto", por ejemplo.

Cuando decimos que "fulano tiene buen tipo", estamos queriendo decir que tiene buena figura, que se ve bien. Si a una muchacha le presentan a un hombre con la idea de que le guste y lo haga su novio, ella puede ser que se niegue diciendo: "Es un chico simpático, pero no es mi tipo" o sea que no le gusta como para enredarse con él en una relación de noviazgo.

El tipo de cambio de la moneda es el valor equivalente de la moneda de otro país, y trae locos a los que hacen muchos negocios internacionales.

¡Cuántos tipos de tipos! Usted seguramente conoce más, así que le invito a compartirlos.

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios.

[email protected] Twitter: @donjuanrecaredo

ME PREGUNTA Pedro Huerta: Si digo rompido o roto ¿está bien?

LE RESPONDO: "Rompido" se usaba en el español antiguo, pero actualmente se considera incorrecto. Lo correcto es "roto".

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: En política, el vencedor es el que tiene la razón. O bueno, solía serlo.