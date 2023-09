las palabras tienen la palabra

¿SON SÍMBOLOS O ABREVIATURAS?

Una persona me pregunta muy amablemente sobre algunas cosas del lenguaje, especialmente de cómo abreviar palabras como "kilogramo". Le contesté que ese tipo de palabras, que representan cierta unidad de medida, no se abrevian sino que se utiliza el símbolo que le corresponda para no tener que poner toda la palabra.

Entonces, dicha persona me contestó: "¿y cuál es el símbolo de kilogramo?" Pues kg, le contesté. "¿Entonces esa no es abreviatura?" Le aclaré que no lo es, sino que es un símbolo y, por lo tanto, no lleva un punto final como sí lo llevan, en cambio, las abreviaturas.

Hay que saber diferenciar entre las abreviaturas y los símbolos que le comento. Las unidades de medida usan símbolos, como: km (kilogramo), km (kilómetro), m (metro); también los elementos químicos: Al (aluminio); los puntos cardinales: E (Este) y los símbolos de la Biblia: Gn (Génesis). Recuerde que estos símbolos no llevan punto final, no llevan tilde y no cambian cuando es plural, por ejemplo: "Nos faltan 30 km por avanzar" es lo correcto, no "30 kms". También, llevan mayúscula cuando son nombres.

Por otro lado, si usted quiere abreviar cualquier otra palabra, lo puede hacer y ahorrarse así un poco de espacio, pero tenga en cuenta que a esas -las abreviaturas- sí es indispensable ponerles un punto al final y que cualquier tilde que tenga la palabra normal -sin recortar- se debe poner también en la forma corta, así como respetar el uso de mayúscula si lo que está abreviando es un nombre propio.

Me han llegado también algunos textos en los que detecto errores en palabras que, de tan comunes, muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de que están mal escritas. ¿A cuáles palabras me refiero? Por ejemplo, a las clásicas "hay", "ay" y "ahí". Es un hecho que mucha gente confunde estas palabras y las usa de manera equivocada. Vamos a ver las diferencias… y fíjese que no pongo "haber", que es otra confusión frecuente: "A ver cuándo vienes a la casa porque va a haber sorpresas para ti".

Bueno, para expresar sorpresa o dolor, tenemos el "ay": "¡Ay, me duele la panza!". Si queremos decir que algo es necesario o que existe, entonces usamos el "hay": "Hay que vernos pronto; hay muchas cosas de qué platicar". Y si lo que se necesita es especificar un lugar, entonces usemos el "ahí": "Ahí puedes dejar las cosas". Son claras las diferencias, ¿no?

Por último, van estas palabras que, aunque no lo crea, se confunden mucho: "a", "ha" y "ah". ¡Ah! ¿verdad? Ahí ya usé el primer "ah" que es una interjección para indicar admiración, sorpresa, pena, etc. En cambio, si digo "él se ha equivocado", entonces estoy usando el verbo "haber" en tiempo presente indicativo, tercera persona del singular. "Ahora voy a despedirme" y así de rápido ya usé la tercera "a", que es una preposición, además de ser la primera letra del abecedario y la primera vocal.

¡Ah! Y como se ha acabado mi espacio de hoy, paso a retirarme.

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios.

ME PREGUNTA Betty Garza: Es un error decir que "se vende pollo freído", ¿verdad? Debe ser "pollo frito".

LE RESPONDO: Comúnmente se utiliza "frito" como el participio del verbo "freír", pero también se admite el participio "freído". Ambas formas son válidas, pero "freído" casi no se usa.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: La experiencia te permite reconocer un error cuando lo vuelves a cometer.