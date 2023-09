UNOS DICHOS DICHOS EN OTROS LADOS

Me encontré, hace tiempo, un libro interesante del escritor saltillense Sergio Recio Flores -publicado en 1968- donde compara refranes y modismos en inglés y español. Me llamó la atención porque hay algunos proverbios que la gente de habla inglesa los dice igual que nosotros pero en inglés y hay otros que dicen cosas que nos resultan curiosas o divertidas.

De repente, alguien se queja de algún problema que se está alargando demasiado, y entonces nosotros en México le decimos: "Aguanta compadre, no hay mal que dure cien años" y a veces le completamos con "…ni enfermo que lo resista". La gente de habla inglesa probablemente le diría: It can't last forever (no puede durar para siempre) o quizá lo tratara de consolar con the longest day must have an end (el día más largo debe tener un final).

Para que esa persona no se ponga triste por la situación, le diríamos: "no se me achicopale", mientras un estadounidense quizá le diría más seriamente: keep your chin up (mantén el mentón hacia arriba, que quiere decir que no veas hacia abajo, triste) o don´t give up, equivalente a "no te des por vencido". Los españoles dicen muy convencidos que "no hay que dejar lo seguro por lo dudoso", pero los mexicanos lo hacemos más folclórico cuando exclamamos "más seguro más marra'o", donde marra'o es una forma ranchera de decir "amarrado". O sea que para nosotros mientras más segura tengamos una cosa, más sentiremos que está amarrada y no sujeta a las leyes de la variabilidad.

En España tanto como en México, recomendamos no abordar temas que pueden ser dolorosos para nuestro interlocutor diciendo: "No hay que mencionar la soga en casa del ahorcado" y según Sergio Recio -el autor que le comento- los ingleses dicen lo equivalente en su idioma: Mention not a halter in the house of him that was hanged.

Cuando alguien nos quiere hacer creer mentiras muy obvias, los españoles dirían: "nos quiere hacer comulgar con ruedas de molino" mientras los angloparlantes usan algo que nosotros también a veces decimos: have someone believe that the moon is made of green cheese equivalente a que nos quieren hacer creer que la luna es de queso, aunque ellos se refieren a un queso verde porque parece que ellos ven la luna de ese color.

Así hay muchos dichos y refranes que traspasan todas las fronteras porque la gente los usa y los adapta a su lenguaje y su cultura.

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios.

[email protected] Twitter: @donjuanrecaredo

ME PREGUNTA Saidé Ramos: ¿Cómo se dirige uno al hablarle a un militar o a un soldado? Se me hace incorrecto decirle "Oiga soldado".

LE RESPONDO: Si tiene algún grado militar puede dirigirse a él diciéndole sargento, o teniente o el grado que tenga, pero decirle "oiga soldado" no es incorrecto.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA. Visto en Facebook: "La curiosidad mató al gato". A 933 ratones les gusta esto.